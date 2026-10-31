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Fenerbahçe'de gerginlik: Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu ve yönetime tepki

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de gerginlik: Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu ve yönetime tepki

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında tribünlerle Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşandı. Milli futbolcunun kaçırdığı pozisyonun ardından ıslıklanması ve taraftarlara el kol hareketleriyle karşılık vermesi üzerine tansiyon yükseldi. Romelu Lukaku, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken maç sonunda tribünlerden "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe ile karşılaştığı mücadelede tribünlerle Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşandı. Milli futbolcunun bir pozisyonun ardından taraftarlar tarafından ıslıklanması ve tribünlere karşılık vermesi, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Fenerbahçe'de gerginlik: Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu ve yönetime tepki - 1

KADIKÖY'DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ!

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği mücadelenin 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, rakip kalede gol aradı.

Milli futbolcunun çektiği şutta top, Göztepe kalecisi Arda Özçimen'de kaldı. Pozisyonun ardından tribünlerden Kerem Aktürkoğlu'na yönelik ıslıklı protestolar yükseldi.

Taraftarların tepkisine kayıtsız kalmayan Kerem, kale arkası tribününe el kol hareketleriyle karşılık verdi.

Bu hareketin ardından tribünlerden gelen ıslık sesleri daha da arttı.

Fenerbahçe'de gerginlik: Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu ve yönetime tepki - 2

LUKAKU DEVREYE GİRDİ!

Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku devreye girdi.

Lukaku, taraftarlara yönelik işaretler yaparak takım arkadaşının ıslıklanmamasını istedi.

Ancak milli futbolcuya yönelik protestolar devam etti. Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında topla buluştuğu anlarda da tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe'de gerginlik: Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu ve yönetime tepki - 3

MAÇ SONUNDA "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ!

Karşılaşma sırasında Kerem Aktürkoğlu'na yönelen tribün tepkilerinin ardından maç sonunda bu kez Fenerbahçe yönetimine yönelik protestolar gündeme geldi.

Sarı-lacivertli tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratlarının yükseldiği duyuldu.

Böylece Göztepe karşılaşmasında futbolcuya yönelik ıslıklı protestoların yanı sıra yönetimi hedef alan tepkiler de öne çıktı.

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