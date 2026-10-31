Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe ile karşılaştığı mücadelede tribünlerle Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşandı. Milli futbolcunun bir pozisyonun ardından taraftarlar tarafından ıslıklanması ve tribünlere karşılık vermesi, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.