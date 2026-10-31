CANLI Libero'da Fenerbahçe-Göztepe maç sonu yayını!
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Futbol Plus, yenilenen yayın vizyonuyla Libero adı altında yoluna devam ediyor. Yeni nesil spor yayıncılığını YouTube'da izleyiciyle buluşturan Libero'da Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının ardından Serkan Korkmaz, Abdullah Ercan, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz'un katılımıyla maç sonu canlı yayını gerçekleştiriliyor.
Turkuvaz Medya Grubu, dijital spor yayıncılığındaki yapılanmasını Libero markasıyla yeni bir döneme taşıdı.
Futbol Plus'ın yenilenen kimliğiyle yayın hayatına devam eden Libero, değişen izleyici alışkanlıklarına uygun içerik anlayışıyla spor gündemini takipçileriyle buluşturuyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının ardından maçın tüm detayları Libero'nun canlı yayınında ele alınıyor.
Fenerbahçe-Göztepe maç sonu canlı yayınında Serkan Korkmaz, Abdullah Ercan, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz bir araya geliyor.
Libero maç sonu canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ.
"HOCA ARANIYOR"
Maç sonunda Onur Özkan, "Bugün net bir şekilde gördük ki Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre ihtiyacı var. Yarın sabah ilk iş olarak Fenerbahçe'nin sorunlarını çözebilecek bir teknik direktörle yola devam edilmesi gerekiyor!" şeklinde konuştu.
Abdullah Ercan ise, "Mert Hakan, İrfan Can ve Kerem'i bu takımdan göndermek lazım. Bu isimlerle Fenerbahçe şampiyon olamaz!" ifadeleerini kullandı.
Öte yandan İbrahim Yavuz "Fenerbahçe'nin öncelikle Kuyt'ı buraya neden getirdiğini tartışması lazım. Dirk Kuyt, bugün bu problemi ortadan kaldıracak bir teknik direktör olarak gelmediyse o gün neden getirildi?" ifadesinde bulundu.
"FENERBAHÇE LİGE HAVLU ATMIŞTIR"
Fenerbahçe'nin sahadaki durumunu teknik detaylara boğulmadan açıkça ifade etmek istediğini belirten Abdullah Ercan, "Ben şöyle söyleyeyim, çok fazla böyle teknik konulara girmeden, Fenerbahçe lige havlu atmıştır" ifadelerini kullandı.
Ercan, sahadaki tablonun vahametine dikkat çekerek, "Niye çok var ya? Oynanan oyunu görmüyor musun sahanın içindeki oyunu? Bir plan yok. Yani oyuncu değişiklikleri yok. Ya Fenerbahçe bu kaçıncı kez ikinci devreler oyunu kaybediyor? Kaçıncı kez ya?" sözleriyle sarı-lacivertli ekibin ikinci yarılardaki performans düşüklüğünü gözler önüne serdi.
"SIRA ARTIK OYUNCULARA GELDİ"
Sarı-lacivertli camiadaki tepkilerin artık sadece teknik heyete değil, doğrudan futbolculara yönelmeye başladığını vurgulayan Abdullah Ercan, "Ya bu Kuyt olmuş, İsmail Hoca olmuş, onlara da ama artık oyunculara başladı Fenerbahçe taraftarı tepki göstermeye. Çünkü sıranın onlara geldiğini artık onlar da yavaş yavaş anladı" şeklinde konuştu.
🚨 FENERBAHÇE'YE KADIKÖY'DE ŞOK SONUÇ! 🎙️ @serkan_korkmaz, @OnurrOzknn, Abdullah Ercan ve İbrahim Yavuz, Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasını ve sonucun yansımalarını detaylarıyla değerlendiriyor! 🔴 CANLI YAYIN 🔗 https://t.co/bD53GAI4Nu https://t.co/KPPYozIDsa— Libero TV (@liberoizle) October 31, 2026