Fenerbahçe-Göztepe maç sonu canlı yayınında Serkan Korkmaz, Abdullah Ercan, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz bir araya geliyor.

"HOCA ARANIYOR"

Maç sonunda Onur Özkan, "Bugün net bir şekilde gördük ki Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre ihtiyacı var. Yarın sabah ilk iş olarak Fenerbahçe'nin sorunlarını çözebilecek bir teknik direktörle yola devam edilmesi gerekiyor!" şeklinde konuştu.

Abdullah Ercan ise, "Mert Hakan, İrfan Can ve Kerem'i bu takımdan göndermek lazım. Bu isimlerle Fenerbahçe şampiyon olamaz!" ifadeleerini kullandı.

Öte yandan İbrahim Yavuz "Fenerbahçe'nin öncelikle Kuyt'ı buraya neden getirdiğini tartışması lazım. Dirk Kuyt, bugün bu problemi ortadan kaldıracak bir teknik direktör olarak gelmediyse o gün neden getirildi?" ifadesinde bulundu.