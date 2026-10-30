Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturasını kesti. Kurul; Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı’ya 2, Fenerbahçeli Archibald Norman Brown’a ise 3 maç men cezası verdi. İki kulübe toplamda 3,5 milyon TL'yi aşan para cezası kesilirken, çok sayıda tribün bloğuna da elektronik kart bloke yaptırımı uygulandı. Öte yandan Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, verilen 2 maç men cezasını onadı. Galatasaray'ın cezanın ertelenmesine yönelik talebi de reddedildi.

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu kapsamında 26 Ekim 2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK kararları açıklandı. Kurulun gerçekleştirdiği 18 sayılı toplantıdan adeta ceza yağdı. Saha olayları, çirkin tezahürat, kavga ve talimatlara aykırılıklar nedeniyle her iki kulübe ve mensuplarına ağır yaptırımlar uygulandı. Öte yandan Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'nın cezasına yönelik itiraz ve erteleme talebi, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

DERBİ KAVGASINA MEN CEZASI! Derbi müsabakasında yaşanan kavga olayları nedeniyle iki takımın futbolcusuna men cezası çıktı: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): Rakibiyle girdiği kavga eylemi nedeniyle haksız tahrik hükümleri de uygulanarak 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezası aldı. Archibald Norman Brown (Fenerbahçe): Aynı kavgaya karışması nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca Galatasaray antrenörü Serhat Doğan, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve akredite olmadığı alanda bulunmaktan 50 bin TL para cezası aldı. Fenerbahçe görevlisi Ahmet Aytar'a da akreditasyon talimatına aykırılıktan 50 bin TL ceza kesildi.