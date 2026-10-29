Konferans Ligi finali için İstanbul’da hazırlık toplantısı

Avrupa futbolunun kalbi, 2027 yılında bir kez daha İstanbul’da atacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Park’ta (Tüpraş Stadı) oynanacak 2027 UEFA Konferans Ligi finaline yönelik hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. UEFA ve TFF heyetlerinin yanı sıra emniyet ve belediye yetkililerinin de katıldığı üç günlük kapsamlı toplantılarda, dev organizasyonun güvenlikten ulaşıma kadar tüm kritik başlıkları ele alındı.