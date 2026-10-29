Konferans Ligi finali için İstanbul’da hazırlık toplantısı
Avrupa futbolunun kalbi, 2027 yılında bir kez daha İstanbul’da atacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Park’ta (Tüpraş Stadı) oynanacak 2027 UEFA Konferans Ligi finaline yönelik hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. UEFA ve TFF heyetlerinin yanı sıra emniyet ve belediye yetkililerinin de katıldığı üç günlük kapsamlı toplantılarda, dev organizasyonun güvenlikten ulaşıma kadar tüm kritik başlıkları ele alındı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre UEFA ve TFF heyetleri, 26-28 Ekim tarihlerinde Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadı) organizasyon toplantıları gerçekleştirdi ve stadyumda incelemelerde bulundu.
UEFA, TFF ve Beşiktaş Kulübü yetkililerinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda; takımların konaklama ve seyahat planları, kullanacakları antrenman sahaları, stadyum ve şehir operasyonları, taraftar ve medya alanları ile ulaşım düzenlemeleri ele alındı.
Toplantılarda ayrıca otellerde, seyahat güzergâhlarında, stadyumda, taraftarların toplanma alanlarında ve ulaşım noktalarında uygulanacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
Üç gün süren program kapsamında Beşiktaş Park ve çevresinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi.
UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027'de Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Beşiktaş Park'ta yapılacak.