Turkuvaz Medya ekranlarından izleyicilerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Bitlis'te devam etti. Bitlisspor ile Kayserispor, bir üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.

Mücadelede hakem İlker Yasin Avcı düdük çaldı.

Ev sahibi Bitlisspor, sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti ve bir üst tura yükselen taraf oldu.