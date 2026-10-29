Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitlisspor evinde Kayserispor'u 4-1 yendi!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bitlisspor, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u konuk etti. 29 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ev sahibi Bitlisspor 4-1'lik skorla Kayserispor'u mağlup etti.
Turkuvaz Medya ekranlarından izleyicilerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Bitlis'te devam etti. Bitlisspor ile Kayserispor, bir üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi.
29 Ekim 2026 Perşembe günü Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
Mücadelede hakem İlker Yasin Avcı düdük çaldı.
Ev sahibi Bitlisspor, sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti ve bir üst tura yükselen taraf oldu.
MÜCADELENİN GOLLERİ
AÇILIŞ BİTLİSSPOR'DAN!
Bitlis Spor, Ali Akkuş'un 30. dakikada attığı aşırtma golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti! Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.
EV SAHİBİ FARKI 2'YE ÇIKARDI!
Bitlis Spor, Muhammet Arslantaş'ın golüyle Kayserispor karşısında skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.
BİTLİSSPOR'DAN ÜST ÜSTE GOLLER
Bitlis Spor, Halil Yılmaz'ın golüyle Kayserispor karşısında 3-0 öne geçti! Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.
KAYSERİSPOR AYAKLANDI!
Bitlis Spor'da Mert Denizli, topu kendi ağlarına gönderdi. Kayserispor, Bitlis Spor karşısında skoru 3-1'e getirdi. Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.
BİTLİSSPOR'DAN YANIT GELDİ
Bitlis Spor, Enes İslam İlkin'in 80. dakikada attığı golle Kayserispor karşısında skoru 4-1'e getirdi. Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.