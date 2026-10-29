NBA'de Nikola Jokic tarihe geçti! 200 triple-double yapan ikinci oyuncu oldu

NBA'de Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, New Orleans Pelicans karşısında tarihi bir başarıya imza attı. Sırp basketbolcu, 21 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 200. triple-double'ını yaparak NBA tarihinde bu baraja ulaşan ikinci oyuncu oldu.