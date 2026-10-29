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NBA'de Nikola Jokic tarihe geçti! 200 triple-double yapan ikinci oyuncu oldu

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NBA'de Nikola Jokic tarihe geçti! 200 triple-double yapan ikinci oyuncu oldu

NBA'de Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, New Orleans Pelicans karşısında tarihi bir başarıya imza attı. Sırp basketbolcu, 21 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 200. triple-double'ını yaparak NBA tarihinde bu baraja ulaşan ikinci oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 104-91 mağlup ettiği karşılaşmada Nikola Jokic, NBA tarihinde 200 triple-double'a ulaşan ikinci oyuncu oldu.

NBA normal sezonundaki 200. triple-double'ına imza atan Jokic, mücadeleyi 21 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle tamamladı.

NBA tarihinde en fazla triple-double yapan oyuncu konumundaki Russell Westbrook, 18 sezonda 209 triple-double kaydetti. Jokic ise devam eden 12. sezonunda 200. triple-double'ına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

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