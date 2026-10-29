NBA'de Nikola Jokic tarihe geçti! 200 triple-double yapan ikinci oyuncu oldu
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NBA'de Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, New Orleans Pelicans karşısında tarihi bir başarıya imza attı. Sırp basketbolcu, 21 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 200. triple-double'ını yaparak NBA tarihinde bu baraja ulaşan ikinci oyuncu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 104-91 mağlup ettiği karşılaşmada Nikola Jokic, NBA tarihinde 200 triple-double'a ulaşan ikinci oyuncu oldu.
NBA normal sezonundaki 200. triple-double'ına imza atan Jokic, mücadeleyi 21 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle tamamladı.
NBA tarihinde en fazla triple-double yapan oyuncu konumundaki Russell Westbrook, 18 sezonda 209 triple-double kaydetti. Jokic ise devam eden 12. sezonunda 200. triple-double'ına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.