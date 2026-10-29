Kasımpaşa, Çorluspor 1947'i 3-1 mağlup etti
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Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kasımpaşa, evinde ağırladığı Çorluspor 1947'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Kasımpaşa bu sonuçla bir üst tura yükseldi.
Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverler ile buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa, sahasında Çorluspor 1947'yi konuk ettiği karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.
Maçta ev sahibi Kasımpaşa'nın gollerini 45. dakikada Thiemoko Diarra, 60. dakikada Sercan Deniz ve 82. dakikada Ali Yavuz Kol kaydederken konuk Çorluspor 1947'nin tek golü 56. dakikada Yusuf Kaplan'ın ayağından geldi.