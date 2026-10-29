Kasımpaşa, Çorluspor 1947'i 3-1 mağlup etti

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kasımpaşa, evinde ağırladığı Çorluspor 1947'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Kasımpaşa bu sonuçla bir üst tura yükseldi.