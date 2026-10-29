CANLI Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, tur bileti için kozlarını paylaşıyor. A Spor’dan şifresiz yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.