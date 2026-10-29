CANLI Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, tur bileti için kozlarını paylaşıyor. A Spor’dan şifresiz yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Bir üst tura yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor'dan şifresiz yayınlanıyor. Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ESKİŞEHİRSPOR-IĞDIR FK İLK 11'LER
Eskişehirspor: Kaan, Ozan, Ertuğrul, Emre, Sarper, Emre, Fırat, Atalay, Mert, İsmail, Osman.
Iğdır FK: Taha, Ahmet, Arda, Yiğit Ali, Alperen, Devran, Leon, Crociata, Baran, Özder, Tanque.
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