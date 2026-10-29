Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or ile taraftarların oyları sonucunda tüm zamanların en iyi Ballon d'Or zaferinin sahibi seçildi. Tarihi oylamanın ardından açıklama yapan Ronaldo, ödülü futbolseverlere armağan ederek teşekkür mesajı yayımladı.

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Cristiano Ronaldo, kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. Ballon d'Or'un 70. yılı kapsamında düzenlenen Ballon d'Or of All Time (B.O.A.T.) taraftar oylamasında Portekizli futbolcunun 2008 yılında kazandığı ödül, tüm zamanların en iyi Ballon d'Or zaferi seçildi.

Cristiano Ronaldo (A Haber Foto Arşiv) RONALDO'DAN TARAFTARLARA ÖZEL MESAJ Taraftarların oylarıyla zirveye yerleşen Cristiano Ronaldo, elde ettiği başarının ardından futbolseverlere teşekkür etti. Portekizli yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Futbol taraftarlara aittir. Dünyanın dört bir yanındaki tüm taraftarlara teşekkür ederim. Tüm Zamanların Ballon d'Or'u aynı zamanda sizindir."