Tüm zamanların Ballon d'Or'u Cristiano Ronaldo'nun! Portekizli yıldızdan taraftarlara özel mesaj
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or ile taraftarların oyları sonucunda tüm zamanların en iyi Ballon d'Or zaferinin sahibi seçildi. Tarihi oylamanın ardından açıklama yapan Ronaldo, ödülü futbolseverlere armağan ederek teşekkür mesajı yayımladı.
Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Cristiano Ronaldo, kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. Ballon d'Or'un 70. yılı kapsamında düzenlenen Ballon d'Or of All Time (B.O.A.T.) taraftar oylamasında Portekizli futbolcunun 2008 yılında kazandığı ödül, tüm zamanların en iyi Ballon d'Or zaferi seçildi.
RONALDO'DAN TARAFTARLARA ÖZEL MESAJ
Taraftarların oylarıyla zirveye yerleşen Cristiano Ronaldo, elde ettiği başarının ardından futbolseverlere teşekkür etti.
Portekizli yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Futbol taraftarlara aittir. Dünyanın dört bir yanındaki tüm taraftarlara teşekkür ederim. Tüm Zamanların Ballon d'Or'u aynı zamanda sizindir."
2008 YILINDA TARİH YAZMIŞTI
Cristiano Ronaldo, 2008 yılında Manchester United formasıyla kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı. Portekizli yıldız, 2007-2008 sezonunda tüm kulvarlarda 42 gol atarken İngiliz ekibinin Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli rol oynamıştı.
Ronaldo, daha sonra 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında da Ballon d'Or kazanarak toplam ödül sayısını beşe yükseltmişti