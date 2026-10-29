Turkuvaz Medya erkanlarından izleyicilerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Karaköprü Belediyespor, bir üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı.

Mücadelede Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.