Gençlerbirliği sahasında Karaköprü Belediyespor'a karşı 5 golle turladı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u konuk etti. Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Gökçen düdük çaldı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmada ev sahibi Gençlerbirliği, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.
Turkuvaz Medya erkanlarından izleyicilerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Karaköprü Belediyespor, bir üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi.
29 Ekim 2026 Perşembe günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı.
Mücadelede Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
KARŞILAŞMADAN GOLLER
İLK DAKİKADAN GOL!
Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor karşısında savunmanın hatasını değerlendiren Pedro Mendes'in 1. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.
GENÇLERBİRLİĞİ FARKI 2'YE ÇIKARDI!
Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'da Muhammed Emin Yavaş'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.
KORNERDEN KAFA GOLÜ
Gençlerbirliği, Cheikh Niasse'nin kafa golüyle Karaköprü Belediyespor karşısında 3-0 öne geçti. Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.
GENÇ OYUNCU SAHNEDE
Gençlerbirliği, 17 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan'ın golüyle Karaköprü Belediyespor karşısında skoru 4-0'a getirdi. Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.
SKOR TAYİN EDİLDİ
Gençlerbirliği, Orakpo'nun golüyle Karaköprü Belediyespor karşısında skoru 5-0'a getirdi. Mücadelede atılan golü izlemek için TIKLAYINIZ.