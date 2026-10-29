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90+7’de gelen mucize! Eskişehirspor kupada tur biletini kaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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90+7’de gelen mucize! Eskişehirspor kupada tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, tur bileti için kozlarını paylaştı. A Spor’dan şifresiz yayınlanan karşılaşmada Eskişehirspor, uzatmalarda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi.

4. tura yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor'dan şifresiz olarak yayınlandı.

Uzun süre beraberlikle devam eden mücadelede Eskişehirspor, Kerem Baykuş'un 90+7. dakikada duran toptan attığı golle Alagöz Holding Iğdır FK'yı mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Eskişehirspor, Kerem Baykuş'un 90+7. dakikada duran toptan kaydettiği golle Alagöz Holding Iğdır FK karşısında 1-0 galip geldi. KARŞILAŞMANIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

#Eskişehirspor #Ziraat Türkiye Kupası #Alagöz Holding Iğdır FK
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