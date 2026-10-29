90+7’de gelen mucize! Eskişehirspor kupada tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, tur bileti için kozlarını paylaştı. A Spor’dan şifresiz yayınlanan karşılaşmada Eskişehirspor, uzatmalarda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.