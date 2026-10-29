Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekiminin saatinin değiştirildiğini açıkladı. 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te yapılması planlanan kura çekimi, aynı gün saat 15.30'a alındı.

TFF'den yapılan açıklamada, saat değişikliğinin ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor 3. eleme turu maçının tamamlanmasının ardından gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

KURA ÇEKİMİ TFF'NİN TESİSLERİNDE YAPILACAK

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI ERTELENMİŞTİ

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşması, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

TFF, yaptığı açıklamada maçın olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ikinci yarı başlamadan hakem tarafından tatil edildiğini bildirmişti.