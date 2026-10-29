CANLI Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan: Bitlis Özgüzelderespor-Kayserispor maçı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bitlis Özgüzelderespor, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u konuk ediyor. 29 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetiyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede her iki takımın da hedefi üst tura yükselmek.