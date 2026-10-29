CANLI Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan: Bitlis Özgüzelderespor-Kayserispor maçı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bitlis Özgüzelderespor, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u konuk ediyor. 29 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetiyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede her iki takımın da hedefi üst tura yükselmek.
Turkuvaz Medya ekranlarından izleyicilerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Bitlis'te devam ediyor. Bitlis Özgüzelderespor ile Kayserispor, bir üst tura yükselmek için karşı karşıya geliyor.
29 Ekim 2026 Perşembe günü Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan Bitlis Özgüzelderespor-Kayserispor karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
Mücadelede hakem İlker Yasin Avcı düdük çalıyor.
BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR-KAYSERİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Bitlis Özgüzelderespor: Eren Kaya, Ayaz Arslan, Enes Bağdemir, Alper Uludağ, Efe Güler, Mehmet Emin Öztürk, Ali Kabahasanoğlu, Ali Akkuş, Muhammet Arslantaş, Yusuf Efe Saydam, Halil Yılmaz.
Kayserispor: Hasan Kaan Yalçın, Malik Hayvali, Mustafa Arda İçgül, J. Brenet, Aras Çelik, Enes Melih Gökçek, Muhammet Talha Yaşar, Necip Özer, Ataol Taylan Karapınar, Yusuf Göktuğ Özkılıç, Eralp Çam.