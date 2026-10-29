Arda Güler için Real Madrid'de yeni dönem! Mourinho kararını verdi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Jose Mourinho, Sevilla karşılaşmasında orta sahanın merkezinde görevlendirdiği 21 yaşındaki yıldızın performansından etkilendi. Portekizli çalıştırıcının Arda'yı bu bölgede daha sık kullanmayı değerlendirdiği belirtilirken, yeni planın Real Madrid'in oyun düzeninde önemli değişikliklere yol açabileceği ifade edildi.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki rolüne ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun son haftalarda uyguladığı taktiksel değişiklikler, 21 yaşındaki yıldızın kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
İspanyol basını, Mourinho'nun Sevilla karşılaşmasında orta sahanın merkezinde görev verdiği Arda Güler'in performansından etkilendiğini yazdı.
MOURINHO, ARDA GÜLER İÇİN KARARINI VERDİ
İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Jose Mourinho, Real Madrid'in orta saha organizasyonunda değişikliğe gitme kararı aldı.
Portekizli teknik adam, daha önce sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda değerlendirdiği Arda Güler'i Sevilla karşılaşmasında orta sahanın merkezinde görevlendirdi.
Milli futbolcunun ortaya koyduğu performansın ardından Mourinho'nun, Arda'yı bu bölgede daha fazla kullanma fikrine sıcak baktığı belirtildi.
REAL MADRID'İN OYUNUNU DEĞİŞTİRDİ
Arda Güler'in orta sahadaki yeni rolü, Real Madrid'in oyun kurulumunda da etkisini gösterdi.
Sevilla karşılaşmasında yüzde 65 topa sahip olma oranına ulaşan İspanyol devi, 666 pas yaparak sezonun en yüksek pas sayısını kaydetti.
Milli futbolcunun merkezde görev alması, Real Madrid'in hücum organizasyonlarını daha kontrollü geliştirmesine katkı sağladı.
TCHOUAMENI İLE YENİ ORTA SAHA PLANI
Mourinho'nun yeni sisteminde Arda Güler'in, Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni ile birlikte orta sahada görev alması seçenekler arasında bulunuyor.
Milli yıldızın pas kalitesi, oyun görüşü ve hücum oyuncularıyla kurduğu bağlantı, teknik heyetin değerlendirmelerinde öne çıkıyor.
Arda'nın özellikle Kylian Mbappe ve Yan Diomande'ye gönderdiği ara paslarla hücum hattının etkinliğini artırabileceği düşünülüyor.
BELLINGHAM İLE UYUMU DİKKAT ÇEKTİ
Sevilla karşılaşmasında Arda Güler ile Jude Bellingham'ın zaman zaman pozisyon değiştirmesi de Mourinho'nun dikkatini çekti.
İki futbolcunun saha içerisindeki hareketliliğinin rakip savunmanın yerleşimini zorlaştırdığı ve Real Madrid'in hücum çeşitliliğini artırdığı belirtildi.
VALVERDE İÇİN 3 FARKLI SEÇENEK
Arda Güler'in orta sahada daha fazla görev alması durumunda Federico Valverde'nin pozisyonunun da yeniden şekillenebileceği ifade edildi.
İspanyol basınına göre Mourinho'nun önünde üç seçenek bulunuyor:
- Valverde'yi sağ bekte kullanmaya devam etmek
- Uruguaylı futbolcuyu sağ kanada kaydırmak
- Tchouameni'yi yedek bırakıp Valverde ile Arda Güler'i orta sahada birlikte oynatmak