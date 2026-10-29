Arda Güler için Real Madrid'de yeni dönem! Mourinho kararını verdi

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Jose Mourinho, Sevilla karşılaşmasında orta sahanın merkezinde görevlendirdiği 21 yaşındaki yıldızın performansından etkilendi. Portekizli çalıştırıcının Arda'yı bu bölgede daha sık kullanmayı değerlendirdiği belirtilirken, yeni planın Real Madrid'in oyun düzeninde önemli değişikliklere yol açabileceği ifade edildi.