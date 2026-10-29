Türkiye Futbol Federasyonu, Sergen Yalçın'ın bazı milli futbolcularla arasının bozuk olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. TFF, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek milli takımda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bazı milli oyuncularla sorun yaşadığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dijital medya organlarında yer alan, Sergen Yalçın ile bazı futbolcular arasında iletişim problemi bulunduğu yönündeki haberleri yalanlayan federasyon, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir. A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir."

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." sözlerine yer verildi.