Antalyaspor kupada tur atladı! Kars 36 Spor'u deplasmanda 2-0 yendi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kars 36 Spor’u 2-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren goller Dario Saric ve Arda Altun’dan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ederken Kars 36 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan mücadelede Antalyaspor, rakibini 2-0 yenerek tur biletini aldı.
GOLLER SARIC VE ARDA ALTUN'DAN
Antalyaspor, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Dario Saric'in golüyle öne geçti. Mücadelenin son bölümünde baskısını sürdüren Akdeniz temsilcisi, 90+2. dakikada Arda Altun'un kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı.
Bu sonuçla Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Kars 36 Spor 0-1 Antalyaspor
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