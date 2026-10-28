Fethiyespor-Eyüpspor maçı A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile Eyüpspor, 3. Eleme Turu’nda karşı karşıya gelecek. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Fethiye İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.30’da başlayacak ve A Spor’dan şifresiz canlı yayınlanacak. İşte Fethiyespor-Eyüpspor maçının yayın detayları…