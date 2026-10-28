Fethiyespor-Eyüpspor maçı A Spor'da
Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile Eyüpspor, 3. Eleme Turu’nda karşı karşıya gelecek. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Fethiye İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.30’da başlayacak ve A Spor’dan şifresiz canlı yayınlanacak. İşte Fethiyespor-Eyüpspor maçının yayın detayları…
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.
FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 15.30'da başlayacak. İki takım da kupada bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.
FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki kupa mücadelesine Fethiye İlçe Stadı ev sahipliği yapacak.