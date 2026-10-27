ZTK'da 3. tur heyecanı! Etimesgut Spor Kulübü-Gaziantep FK
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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Etimesgut Spor Kulübü ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Saat 13.30'da Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda başlayan mücadele, A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Etimesgut Spor Kulübü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.
ETİMESGUT SPOR - GAZİANTEP FK 11'LER
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Etimesgut Spor: Muhammed, Baran, Bora, Mertcan, Furkan, Hasan, Efe, Hayrullah, Batuhan, Furkan, Orkun.
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Gaziantep FK: Ataberk, Sabahattin, Efe, Abena, Kulasin, Gassama, Gidado, Mehmet Ali, Bacuna, Mirza, Stewart.