Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken sözler! "En rahat maçımız"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergilediklerini belirten Buruk, "Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora da gidebilirdik" dedi. Deneyimli teknik adam, maç sonunda yaşanan gerginlik, şampiyonluk yarışı ve futbolcularının performansı hakkında da değerlendirmeler yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı ve takımının performansını değerlendirdi.
Galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Buruk, oyuncularının hem fiziksel hem de taktiksel açıdan başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.
"BELKİ BU SENENİN EN RAHAT MAÇINI OYNAMIŞ OLABİLİRİZ"
Maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını belirten Okan Buruk, oyuncularını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:
"Tabii ki oyuncularımla başlayacağım. Bugün maçın başından sonuna kadar çok istekli bir oyun. Maça iyi hazırlandılar. Sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da çok fazla doğru şey yaptık. Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora da gidebilirdik. Maçın başından sonuna kadar o üstünlüğü elimizde tuttuk. 2-1 olunca biraz daha galibiyeti koruma içgüdüsü ortaya çıkabiliyor. Birçok şeyi iyi yaptık. İstediğimiz ve planladığımız gibi yaptık. Tabii ki çok önemli oyunculara karşı oynuyorsunuz. İki kanadı, geçiş oyununu iyi oynayan oyuncular. Buna hiç şans vermedik. Ön alan baskımıza karşı rakibin uzun topları vardı. Çok daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi."
"BİR FİNAL VEYA ŞAMPİYONLUK MAÇI OYNAMADIK"
Galibiyette taraftar desteğinin de önemli rol oynadığını vurgulayan Buruk, şampiyonluk yarışında henüz yolun başında olduklarını belirtti.
"Bugün bizi stadyumda destekleyen Galatasaray taraftarı, oyuncularımızla birleştiler. Onlara teşekkür etmek, oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bir final veya şampiyonluk maçı oynamadık. Sadece bir galibiyet aldık. Bu oyunu ve özgüveni devam ettirip bir sonraki maça gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı için çok sert bir yarış devam ediyor. 9'uncu hafta takımların birbirine olan yakınlığı... 4 büyük takım ve Amedspor ligde çok iyi bir şekilde geliyorlar. Bu yarış devam edecek. Bu galibiyetin sevincini bu akşam yaşayıp yarından sonra Konyaspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Üstüne Stuttgart ve Amedspor maçları var. Oraya kadar 3 maçı da kazanıp girmemiz gerekiyor"