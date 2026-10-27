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Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken sözler! "En rahat maçımız"

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DHA
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Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken sözler! "En rahat maçımız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergilediklerini belirten Buruk, "Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora da gidebilirdik" dedi. Deneyimli teknik adam, maç sonunda yaşanan gerginlik, şampiyonluk yarışı ve futbolcularının performansı hakkında da değerlendirmeler yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı ve takımının performansını değerlendirdi.

Galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Buruk, oyuncularının hem fiziksel hem de taktiksel açıdan başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)

"BELKİ BU SENENİN EN RAHAT MAÇINI OYNAMIŞ OLABİLİRİZ"

Maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını belirten Okan Buruk, oyuncularını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki oyuncularımla başlayacağım. Bugün maçın başından sonuna kadar çok istekli bir oyun. Maça iyi hazırlandılar. Sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da çok fazla doğru şey yaptık. Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora da gidebilirdik. Maçın başından sonuna kadar o üstünlüğü elimizde tuttuk. 2-1 olunca biraz daha galibiyeti koruma içgüdüsü ortaya çıkabiliyor. Birçok şeyi iyi yaptık. İstediğimiz ve planladığımız gibi yaptık. Tabii ki çok önemli oyunculara karşı oynuyorsunuz. İki kanadı, geçiş oyununu iyi oynayan oyuncular. Buna hiç şans vermedik. Ön alan baskımıza karşı rakibin uzun topları vardı. Çok daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi."

Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)

"BİR FİNAL VEYA ŞAMPİYONLUK MAÇI OYNAMADIK"

Galibiyette taraftar desteğinin de önemli rol oynadığını vurgulayan Buruk, şampiyonluk yarışında henüz yolun başında olduklarını belirtti.

"Bugün bizi stadyumda destekleyen Galatasaray taraftarı, oyuncularımızla birleştiler. Onlara teşekkür etmek, oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bir final veya şampiyonluk maçı oynamadık. Sadece bir galibiyet aldık. Bu oyunu ve özgüveni devam ettirip bir sonraki maça gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı için çok sert bir yarış devam ediyor. 9'uncu hafta takımların birbirine olan yakınlığı... 4 büyük takım ve Amedspor ligde çok iyi bir şekilde geliyorlar. Bu yarış devam edecek. Bu galibiyetin sevincini bu akşam yaşayıp yarından sonra Konyaspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Üstüne Stuttgart ve Amedspor maçları var. Oraya kadar 3 maçı da kazanıp girmemiz gerekiyor"

Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)

MAÇ SONU GERGİNLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Derbinin bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarla ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk, saha içinde çok sayıda kişinin bulunduğunu ve gerginliğin başlangıcını net olarak göremediğini söyledi.

Buruk, "Açıkçası çok da ne olduğunu göremedik. Çok fazla insan saha içerisindeydi. Maç sonu oyuncuların sinirleri, tepkileri ortaya çıkıyor. Özellikle kaybeden takım için... Maç sonu bunlar yaşanabilecek şeyler. Maçın 1'inci dakikası saha karıştı ondan sonra bir şey olmadı. Bununla ilgili gerekli cezalar verilecektir. Biz de girdik, oyuncularımızı ayırmaya çalıştık. Maalesef bu gerginlikler maç sonunda oluyor. Özellikle kaybeden takımın oyuncusu ortaya çıkartabiliyor" dedi.

Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)

"HEP FENERBAHÇE İLE YARIŞTIK"

Galatasaray'daki teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe ile birçok kez şampiyonluk mücadelesi verdiklerini hatırlatan Buruk, derbilere kazanma hedefiyle çıktıklarını ifade etti.

"Bir kere tabii ki 4 sene, bu 5'inci senem. Hep Fenerbahçe ile yarıştık. Hep onlara karşı kazanmak için planlar yaptık. Bu planlarımız da hep tuttu. Tabii ki bir özgüven de var. Psikolojik olarak bazen bu maçlara daha üstün çıkarsınız. Hem içeride hem dışarıda aynı oyunları oynadık. Hep kazanmaya oynadık. Berabere kaldığımız belki bir maçı söyleyebilirim üzülmediğim olan. Vincic'in yönettiği, kendi sahamızdaki maç. O maçtaki beraberlik üzülmediğim bir beraberlikti. Onun dışında hep kazanmaya oynadık. Kazanmaya oynadığımız için özgüvenle galibiyetleri aldık"

Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)

"BUGÜN İLK DEFA TAM TAKIMDIK"

Takımın kadro durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buruk, transfer sürecinin ve sakatlıkların sezon başındaki performansı etkilediğini belirtti.

"Biz ne zaman tam takım olduk, belki çok yeni. Bugün ilk defa tam takımdık. Herkes bugün oynamak için hazırdı. Kulübemiz de çok kuvvetliydi. Transfer dönemi bizim için maalesef hep geç kapanıyor. 4 takıma baktığınızda o transferleri geç tamamlıyorlar. Oyuncuların gelmesi, takımı tanıması... Belki eylül ayı bu süreyi alıyor. Ekim ayında sakatların da dönmesiyle oyuncuları en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sürede dalgalanmalar oluyor. Batrakov çok iyi bir oyun ortaya koydu. O da her geçen gün daha iyi tanıyor. Bu alışkanlıkların da bir süre olması gayet normal. Buralarda eleştirilmek de gayet normal. Herkesi yen geç diye bekliyorlar. Futbolun içerisinde bunlar var. Bundan sonra bunu devam ettirmemiz lazım."

Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)

SAHA ZEMİNİ HAKKINDA KONUŞTU

RAMS Park'ın zeminine ilişkin soruyu yanıtlayan Okan Buruk, sahanın daha iyi durumda olabileceğini ancak futbol oynamaya elverişsiz olmadığını belirtti.

"Yenilendi, oturdu aslında. Bazı yerlerde o boşlukları görebilirsiniz. Gençlerbirliği ile oynadığımız maç ile bu stadı karşılaştırmak bana garip geldi. Barcelona takımını böyle bir zeminle oynadığı için mutlu olmuştu. Futbol oynanmayacak bir zemin değil. Daha iyisi olabilir mi, olması gerekiyor. Barcelona ve Kasımpaşa maçlarında daha iyiydi. Biraz geriye gitmiş"

DERBİ GALİBİYETİ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU

Doğum günü için futbolcularından galibiyet istediğini hatırlatan Buruk, takım içindeki kutlamalara da değindi.

"Ben 2 maç istemiştim. Onu biraz daha artırabilirim. Bu hafta İlkay'ın doğum gününü kutladık, Abdullah Kavukcu'nun doğum gününü kutladık. Onlar da Fenerbahçe maçının galibiyetini istedi. Bunu biraz paylaşmış olduk. Derbi maçını kazanmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Galatasaray taraftarını mutlu etmek de mutlu ediyor"

Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)

"LEMİNA VE TORREİRA BUGÜN ÇOK İYİ OYNADI"

Orta sahadaki rekabetten memnun olduğunu belirten Buruk, Lemina ve Torreira'nın derbideki performansını övdü.

"Lemina ve Torreira bugün çok iyi oynadı. Oraya hiç dokunmak istemedim. Lesley, Nhaga ve İlkay... Gerçekten iyi çalışıyorlar ve daha çok süre vermemiz gerekiyor. Orta sahada oynamak için bekleyen çok fazla oyuncumuz var. Bu süreçte oynatacağım. Orta sahada bir sıkıntı çekmiyoruz. Her zaman daha iyisi olabilir mi, daha iyisini yapabilir miyiz? Diye düşünüyoruz. İlkay çok önemli bir oyuncu ve karakter. Oynadığı zaman hep yüzde 100'ünü veriyor. Lesley ve Nhaga'ya da daha çok oynatmamız ve süre vermemiz lazım. Ben daha az süre verdiğim için onları tam olarak değerlendiremiyoruz"

"BATRAKOV İYİ BİR TAKIM OYUNCUSU"

Okan Buruk, son olarak Batrakov'un takıma katkısını değerlendirdi.

"İyi bir takım oyuncusu. Geldiği takımda ikinci bölgede savunan bir takımdan burada baskıları yapan bir takıma döndü. Osimhen ile öndeki baskıları yapıyor ve orta sahaya çok fazla yardım etti. Savunma anlamında da gelişiyor ve katkı veriyor. Oynamaya aç ve takımın başarısını etkileyen bir oyuncu. Bu anlamda çok mutluyum"

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