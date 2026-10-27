Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk (AA)

SAHA ZEMİNİ HAKKINDA KONUŞTU

RAMS Park'ın zeminine ilişkin soruyu yanıtlayan Okan Buruk, sahanın daha iyi durumda olabileceğini ancak futbol oynamaya elverişsiz olmadığını belirtti.

"Yenilendi, oturdu aslında. Bazı yerlerde o boşlukları görebilirsiniz. Gençlerbirliği ile oynadığımız maç ile bu stadı karşılaştırmak bana garip geldi. Barcelona takımını böyle bir zeminle oynadığı için mutlu olmuştu. Futbol oynanmayacak bir zemin değil. Daha iyisi olabilir mi, olması gerekiyor. Barcelona ve Kasımpaşa maçlarında daha iyiydi. Biraz geriye gitmiş"

DERBİ GALİBİYETİ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU

Doğum günü için futbolcularından galibiyet istediğini hatırlatan Buruk, takım içindeki kutlamalara da değindi.

"Ben 2 maç istemiştim. Onu biraz daha artırabilirim. Bu hafta İlkay'ın doğum gününü kutladık, Abdullah Kavukcu'nun doğum gününü kutladık. Onlar da Fenerbahçe maçının galibiyetini istedi. Bunu biraz paylaşmış olduk. Derbi maçını kazanmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Galatasaray taraftarını mutlu etmek de mutlu ediyor"