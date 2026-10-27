Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor-Karşıyaka heyecanı: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı Boluspor-Karşıyaka karşılaşmasıyla devam ediyor. Boluspor, sahasında Karşıyaka'yı ağırlarken iki takım da bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Boluspor-Karşıyaka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları…
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı sürüyor. Boluspor, Karşıyaka'yı konuk edeceği karşılaşmada bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.
BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turundaki Boluspor-Karşıyaka karşılaşması, 27 Ekim Salı günü saat 15.30'da başlayacak.
Mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Boluspor ile Karşıyaka arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçı televizyondan A Spor aracılığıyla izleyebilecek.
BOLUSPOR KUPADA TUR PEŞİNDE
Sahasında mücadele edecek Boluspor, taraftarının desteğiyle rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
Karşıyaka ise deplasmanda turu geçerek Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğunu sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın ardından üst tura yükselen takım belli olacak.
BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ TURDA?
Boluspor ile Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanan turda kazanan ekip, kupada yoluna devam edecek.