Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor-Karşıyaka heyecanı: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı Boluspor-Karşıyaka karşılaşmasıyla devam ediyor. Boluspor, sahasında Karşıyaka'yı ağırlarken iki takım da bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Boluspor-Karşıyaka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları…