Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Karşıyaka, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Karşıyaka, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

Normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta konuk ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 90. dakikada Tuğay Adamcıl (P), 105. dakikada Ömer Akgüc ve 119. dakikada Eren Arda Şen kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 16. dakikada Alptekin Çaylı'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Karşıyaka, üst tura yükselen taraf oldu.

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BOLUSPOR 1-2 KARŞIYAKA | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BOLUSPOR 1-3 KARŞIYAKA | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ