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Gaziantep FK farklı turladı! Etimesgut Spor Kulübü ZTK'ya veda etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaziantep FK farklı turladı! Etimesgut Spor Kulübü ZTK'ya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Gaziantep FK, deplasmanda Etimesgut Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Etimesgut Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 7'nci dakikada Enver Kulasin, 41'inci dakikada Efe Sarıkaya, 74'üncü dakikada Karamba Gassama ve 90+2. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK, üst tura yükselen taraf oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Etimesgut SK 0-1 Gaziantep FK

GOL | Etimesgut SK 0-2 Gaziantep FK

GOL | Etimesgut SK 0-3 Gaziantep FK

GOL | Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK

#Gaziantep FK #Ziraat Türkiye Kupası #Etimesgut SK
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