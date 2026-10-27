Gaziantep FK farklı turladı! Etimesgut Spor Kulübü ZTK'ya veda etti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Gaziantep FK, deplasmanda Etimesgut Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Etimesgut Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 7'nci dakikada Enver Kulasin, 41'inci dakikada Efe Sarıkaya, 74'üncü dakikada Karamba Gassama ve 90+2. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK, üst tura yükselen taraf oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Etimesgut SK 0-1 Gaziantep FK
GOL | Etimesgut SK 0-2 Gaziantep FK
GOL | Etimesgut SK 0-3 Gaziantep FK
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