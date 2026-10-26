Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinin oyuncuları yerli sayılacak
Türk futbolunda yabancı oyuncu statüsüne ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletlerinden gelen futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde değerlendirileceğini açıkladı.
Türk futbolunda yabancı futbolcu statüsüne ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletlerinden gelen futbolcuların karşılıklı olarak yerli oyuncu statüsünde değerlendirileceğini açıkladı.
TÜRK DEVLETLERİNİN FUTBOLCULARI YERLİ SAYILACAK
Türk devletlerinin futbol federasyonlarının geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde bir araya geldiğini belirten Zorlu, toplantının ardından futbolcuların statüsüne ilişkin ortak karar alındığını söyledi.
Zorlu, "Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
TÜRK DEVLETLERİ FUTBOL KUPASI DA PLANLANIYOR
Futbol alanındaki iş birliğinin oyuncu statüsüyle sınırlı kalmayacağını açıklayan Zorlu, Türk devletlerinin katılımıyla yeni bir organizasyon düzenlenmesinin de gündemde olduğunu belirtti. Zorlu, bu kapsamda iki yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan "Türk Devletleri Futbol Kupası" projesini de duyurdu. Türk devletlerinden gelen oyuncuların yerli statüsünde değerlendirilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi, hangi ligleri kapsayacağı ve uygulama esasları konusunda ise henüz ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı.