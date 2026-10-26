TÜRK DEVLETLERİ FUTBOL KUPASI DA PLANLANIYOR

Futbol alanındaki iş birliğinin oyuncu statüsüyle sınırlı kalmayacağını açıklayan Zorlu, Türk devletlerinin katılımıyla yeni bir organizasyon düzenlenmesinin de gündemde olduğunu belirtti. Zorlu, bu kapsamda iki yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan "Türk Devletleri Futbol Kupası" projesini de duyurdu. Türk devletlerinden gelen oyuncuların yerli statüsünde değerlendirilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi, hangi ligleri kapsayacağı ve uygulama esasları konusunda ise henüz ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı.