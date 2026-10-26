Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! El Clasico sonrası o sözler çok konuşuldu
Real Madrid'in Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da milli futbolcu Arda Güler, ortaya koyduğu performansla İspanya'da gündem oldu. Hücum organizasyonlarındaki etkili pasları ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç yıldız, Marca, AS, Mundo Deportivo ve Sport gazetelerinden övgü aldı. İspanyol basınının Arda Güler için kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Real Madrid'in Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik El Clasico galibiyetinin ardından gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Dev karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç yıldız, hücumdaki etkili oyunu ve takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla İspanyol basınının gündemine oturdu. İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri, Arda Güler'in performansını değerlendirirken özellikle sol ayağıyla yaptığı paslara dikkat çekti.
EL CLASICO'DA KAZANAN REAL MADRID OLDU
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Kylian Mbappe'nin 41. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle eşitliği yakaladı. Ancak 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, Real Madrid'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Barcelona 27 puanda kalırken Real Madrid puanını 24'e yükseltti.
ARDA GÜLER HÜCUMUN MERKEZİNDEYDİ
Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıkan Arda Güler, 90+4. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı.
Milli futbolcu, karşılaşma boyunca 60 kez topla buluşurken 34 pas denemesinin 25'inde isabet sağladı. Rakip üçüncü bölgeye 10 pas gönderen Arda, 2 kilit pas verdi ve 5 şut çekti.
Arda Güler'in hücum organizasyonlarındaki rolü, İspanyol basınının maç sonu değerlendirmelerinde de öne çıktı.
İşte Arda Güler'in El Clasico performansının İspanya basınına yansımaları...