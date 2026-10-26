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Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! El Clasico sonrası o sözler çok konuşuldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! El Clasico sonrası o sözler çok konuşuldu

Real Madrid'in Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da milli futbolcu Arda Güler, ortaya koyduğu performansla İspanya'da gündem oldu. Hücum organizasyonlarındaki etkili pasları ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç yıldız, Marca, AS, Mundo Deportivo ve Sport gazetelerinden övgü aldı. İspanyol basınının Arda Güler için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Real Madrid'in Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik El Clasico galibiyetinin ardından gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Dev karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç yıldız, hücumdaki etkili oyunu ve takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla İspanyol basınının gündemine oturdu. İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri, Arda Güler'in performansını değerlendirirken özellikle sol ayağıyla yaptığı paslara dikkat çekti.

Barcelona maçında Real Madrid ilk 11'i (AA)Barcelona maçında Real Madrid ilk 11'i (AA)

EL CLASICO'DA KAZANAN REAL MADRID OLDU

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Kylian Mbappe'nin 41. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle eşitliği yakaladı. Ancak 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, Real Madrid'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Barcelona 27 puanda kalırken Real Madrid puanını 24'e yükseltti.

Barcelona maçında Arda Güler (AA)Barcelona maçında Arda Güler (AA)

ARDA GÜLER HÜCUMUN MERKEZİNDEYDİ

Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıkan Arda Güler, 90+4. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı.

Milli futbolcu, karşılaşma boyunca 60 kez topla buluşurken 34 pas denemesinin 25'inde isabet sağladı. Rakip üçüncü bölgeye 10 pas gönderen Arda, 2 kilit pas verdi ve 5 şut çekti.

Arda Güler'in hücum organizasyonlarındaki rolü, İspanyol basınının maç sonu değerlendirmelerinde de öne çıktı.

İşte Arda Güler'in El Clasico performansının İspanya basınına yansımaları...

Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! El Clasico sonrası o sözler çok konuşuldu - 1

"TOPA HER DOKUNDUĞUNDA..."

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Arda Güler'in Real Madrid'in hücum organizasyonlarındaki etkisine dikkat çekti. Milli futbolcunun topu her ayağına aldığında takımının hücumlarına hareketlilik kazandırdığını vurgulayan gazete, "Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! El Clasico sonrası o sözler çok konuşuldu - 2

"SAZI ELİNE ALIYOR"

AS gazetesi, Arda Güler'in kanatta görev almasına rağmen sahada serbest hareket etme imkanı bulduğunu belirterek genç yıldızın oyun kurma becerisini öne çıkardı. Milli futbolcunun özellikle savunma arkasına gönderdiği etkili paslara dikkat çeken gazete, Diomande ve Mbappé'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktığı iki pozisyonu değerlendirdi.

Arda'nın kendi yarı sahasında yaptığı bazı top kayıplarına da değinilen haberde, Lunin'in kritik müdahaleleriyle tehlikeleri önlediği belirtildi. AS, genç oyuncunun Real Madrid'in oyununa önemli katkı sağladığını vurgulayarak "Ancak tartışılmaz bir gerçek var ki, Madrid onunla çok daha Madrid. Sahada ağırlığını koyuyor, sazı eline alıyor ve bu net bir şekilde fark ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! El Clasico sonrası o sözler çok konuşuldu - 3

"ONUN FUTBOL AKLINDAN GEÇİYOR"

Sport gazetesi ise Arda Güler'in karşılaşmadaki oyun zekasını ve hücumdaki belirleyici rolünü ön plana çıkardı. Milli futbolcunun Pedri'den kazandığı topla Real Madrid'in ilk önemli gol fırsatını hazırladığı, yaptığı bilinçli presin ardından Mbappé'yi vole pozisyonuna soktuğu aktarıldı.

Arda'nın bir top kaybının Gordon için tehlikeli bir fırsata dönüştüğü ancak Lunin'in müdahalesiyle golün önlendiği belirtildi. Genç yıldızın başarılı pasıyla golün hazırlık sürecine katkıda bulunduğu da vurgulandı.

Sport, Arda Güler'in teknik kapasitesine ve oyun görüşüne dikkat çekerek "Bu takımda ayaklarına en çok hakim olan oyuncu o ve işlerin iyi gitmesi için her şey onun futbol aklından geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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