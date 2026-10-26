"TOPA HER DOKUNDUĞUNDA..." İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Arda Güler'in Real Madrid'in hücum organizasyonlarındaki etkisine dikkat çekti. Milli futbolcunun topu her ayağına aldığında takımının hücumlarına hareketlilik kazandırdığını vurgulayan gazete, "Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

"SAZI ELİNE ALIYOR" AS gazetesi, Arda Güler'in kanatta görev almasına rağmen sahada serbest hareket etme imkanı bulduğunu belirterek genç yıldızın oyun kurma becerisini öne çıkardı. Milli futbolcunun özellikle savunma arkasına gönderdiği etkili paslara dikkat çeken gazete, Diomande ve Mbappé'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktığı iki pozisyonu değerlendirdi. Arda'nın kendi yarı sahasında yaptığı bazı top kayıplarına da değinilen haberde, Lunin'in kritik müdahaleleriyle tehlikeleri önlediği belirtildi. AS, genç oyuncunun Real Madrid'in oyununa önemli katkı sağladığını vurgulayarak "Ancak tartışılmaz bir gerçek var ki, Madrid onunla çok daha Madrid. Sahada ağırlığını koyuyor, sazı eline alıyor ve bu net bir şekilde fark ediliyor." ifadelerine yer verdi.