Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı-kırmızılılar kazanarak puan farkını açmayı, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek rakibini yakalamayı hedefliyor. Galatasaray'da kasık sakatlığı bulunan Rafael Leao, Fenerbahçe'de ise Marco Asensio ve Nathan Ake derbide forma giyemeyecek. İşte derbinin muhtemel 11'leri...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.
- Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku.
CİMBOM FARKI AÇMAK İSTİYOR
Bu sezon 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi. Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
FENERBAHÇE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALMAYA ÇALIŞACAK
Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.
TEK EKSİK LEAO
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle forma giyemeyecek.