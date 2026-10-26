Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası rakipleri belli oldu! İşte Türkiye'nin grubu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti. Turnuvada 32 takım mücadele edecek.
20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda Türkiye, C Grubu'nda mücadele edecek.
Kura çekiminin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır olarak belirlendi.
DÜNYA KUPASI'NDA 32 TAKIM MÜCADELE EDECEK
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda toplam 32 ülke yer alacak. Takımlar, dörderli sekiz gruba ayrılacak.
Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Eleme karşılaşmalarının ardından çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final mücadeleleri oynanacak.
ABD VE KANADA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Dünya Kupası, ABD ve Kanada'daki beş şehirde düzenlenecek.
Grup karşılaşmalarına Kanada'nın Montreal kentindeki Bell Centre ve Quebec City kentindeki Videotron Centre ile ABD'nin Omaha kentindeki CHI Health Center Arena ve Orlando kentindeki Kia Center ev sahipliği yapacak.
Turnuvanın final etabı ise ABD'nin Anaheim kentinde bulunan Honda Center'da gerçekleştirilecek.
İŞTE 2027 DÜNYA KUPASI'NDA TÜM GRUPLAR
A Grubu: İtalya, Belçika, Kolombiya, Porto Riko
B Grubu: Brezilya, Çekya, Kenya, Güney Kore
C Grubu: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Mısır
D Grubu: ABD, Tayland, Meksika, Yunanistan
E Grubu: Polonya, Almanya, Slovenya, Küba
F Grubu: Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan
G Grubu: Kanada, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun
H Grubu: Çin, Hollanda, İsveç, İsviçre