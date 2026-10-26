Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası rakipleri belli oldu! İşte Türkiye'nin grubu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti. Turnuvada 32 takım mücadele edecek.