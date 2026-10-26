Potanın Perileri'nin 19 kişilik kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. Başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ay-yıldızlılar, 8 Kasım'da hazırlıklarına başlayacak. Türkiye, 11 Kasım'da Karadağ'ı ağırlayacak, ardından İsrail ve Polonya ile karşılaşacak. İşte 19 kişilik aday kadro ve milli takımın maç takvimi....