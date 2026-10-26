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El Clasico'da Mbappe fırtınası! Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı yıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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El Clasico'da Mbappe fırtınası! Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı yıktı

İspanya La Liga’nın 10. haftasında dünya futbolunun gözü, tarihi El Clasico derbisine çevrildi. Nefes kesen mücadelede Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona’yı deplasmanda Kylian Mbappe’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmanın 41. dakikasında Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen eflatun-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

El Clasico'da Mbappe fırtınası! Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı yıktı - 1

Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle skora denge getirirken, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılırken Barcelona, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

El Clasico'da Mbappe fırtınası! Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı yıktı - 2

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90+4. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı. Bu sonucun ardından Barcelona, 27 puanla liderliğini sürdürürken Real Madrid puanını 24'e yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.

#Real Madrid #Barcelona
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