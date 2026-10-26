El Clasico'da Mbappe fırtınası! Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı yıktı
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İspanya La Liga’nın 10. haftasında dünya futbolunun gözü, tarihi El Clasico derbisine çevrildi. Nefes kesen mücadelede Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona’yı deplasmanda Kylian Mbappe’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmanın 41. dakikasında Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen eflatun-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle skora denge getirirken, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılırken Barcelona, ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90+4. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı. Bu sonucun ardından Barcelona, 27 puanla liderliğini sürdürürken Real Madrid puanını 24'e yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.