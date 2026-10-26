El Clasico'da Mbappe fırtınası! Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı yıktı

İspanya La Liga’nın 10. haftasında dünya futbolunun gözü, tarihi El Clasico derbisine çevrildi. Nefes kesen mücadelede Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona’yı deplasmanda Kylian Mbappe’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.