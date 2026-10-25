Rusya 1. Ligi'nde yeşil sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Ural'ın kalecisi Aleksandr Selikhov, karşılaşmanın son bölümünde yaklaşık 23 metreden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Tecrübeli file bekçisi, üst köşeye gönderdiği etkili vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve dünya futbol gündemine oturdu.

Rusya 1. Ligi'nin 15. haftasında Çelyabinsk ile Ural karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada bulduğu golle öne geçti. Pes etmeyen Ural, 71. dakikada Bertrand Fourrier ile skoru 1-1'e getirdi. Nefes kesen karşılaşmanın son dakikalarında ise futbolseverlerin hafızalarından silinmeyecek bir an yaşandı. Rakip ceza sahasının önünde, kaleye yaklaşık 23 metre mesafeden serbest vuruş kazanan Ural'da herkes bir hücum oyuncusunun topun başına geçmesini bekliyordu.

Ancak 87. dakikada kalesinden çıkarak gelen 32 yaşındaki Aleksandr Selikhov, meşin yuvarlağın başına geçti. Tecrübeli kalecinin üst köşeye gönderdiği etkili şut ağlarla buluşunca Ural, 2-1 öne geçti. Kariyerinde daha önce Orel, Amkar ve Spartak Moskova formalarını da giyen Selikhov, bu golle profesyonel futbol kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Italo ile bir gol daha bulan Ural, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 28'e yükselten ekip, ligin 15. haftasını dördüncü sırada tamamladı.

GOLÜN PERDE ARKASINDAKİ SIRRI AÇIKLADI Karşılaşmanın ardından, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran golün arkasındaki hazırlık da ortaya çıktı. Ural Direktörü Roman Oreshchuk, Selikhov'un yaklaşık altı aydır antrenmanların ardından sahada kalarak özel frikik çalışmaları yaptığını belirtti. Oreshchuk, "Selikhov yaklaşık 6 aydır antrenmanların ardından sahada kalarak özel frikik çalışması yapıyor. Karşılaşmadan iki gün önce yapılan çalışmada kullandığı üç serbest vuruşun üçünü de gole çevirdi. Maçta topun başına geçmesi kesinlikle tesadüf değildi." ifadelerini kullandı.