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Derbide ortalık 16. saniyede karıştı! Lukaku ve Abdülkerim kavgası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Derbide ortalık 16. saniyede karıştı! Lukaku ve Abdülkerim kavgası

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gergin başladı. RAMS Park'taki dev mücadelenin henüz 16. saniyesinde Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik derbide tansiyon ilk saniyelerden itibaren yükseldi. Karşılaşmanın henüz 16. saniyesinde Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

İki futbolcunun karşı karşıya gelmesinin ardından her iki takımın oyuncuları da olayın yaşandığı noktaya yöneldi. Araya giren futbolcuların müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

Dev derbide Galatasarayın konuğu FenerbahçeDev derbide Galatasarayın konuğu Fenerbahçe DEV DERBİDE GALATASARAY'IN KONUĞU FENERBAHÇE

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