Ödül töreninde Luis De La Fuente (EPA) LUIS DE LA FUENTE YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 yılının erkek millî takımları kategorisinde en iyi teknik direktörü seçildi. İspanyol çalıştırıcı, millî takım düzeyindeki performansıyla 2026 Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nün sahibi oldu. De la Fuente, elde ettiği bu başarıyla teknik direktörlük kariyerine önemli bir bireysel ödül daha ekledi.

Ödül töreninde Unai Simon (EPA) UNAI SIMON SEZONUN EN İYİ KALECİSİ SEÇİLDİ İspanya Milli Takımı ve Athletic Bilbao'nun başarılı file bekçisi Unai Simon, 2025-2026 sezonunun en iyi kalecisi seçildi. Bu yaz İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kaleci, gösterdiği performansla ödülün sahibi oldu. Unai Simon, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain (PSG) formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği başarılı performansın ardından ödüle layık görülen Gianluigi Donnarumma'nın yerini aldı.

Ödül töreninde Lamine Yamal (EPA) LAMINE YAMAL ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ YILIN GENÇ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ 2026 Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreninde gecenin ilk ödülü, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a verildi. İspanyol futbolcu, 2025-2026 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yamal, bu ödülü üst üste üçüncü kez kazanarak kariyerine yeni bir bireysel başarı daha ekledi.