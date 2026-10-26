-°C
CANLI YAYIN

2026 Ballon d’Or sahibini buldu: Harry Kane kariyerinde bir ilki yaşadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026 Ballon d’Or sahibini buldu: Harry Kane kariyerinde bir ilki yaşadı

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or, 2026 yılında 70. kez sahiplerini buldu. Tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Harry Kane kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni gerçekleştirildi. France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen ve dünyanın en iyi futbolcularını ödüllendiren organizasyon, bu yıl 70. yıl dönümünü kutladı. Milyonlarca futbolseverin takip ettiği tören, tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.

Ballon d'Or 2026'nın kazananı Harry Kane oldu (Foto:AFP)Ballon d'Or 2026'nın kazananı Harry Kane oldu (Foto:AFP)

ZİRVENİN SAHİBİ HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

France Football tarafından 70. kez verilen Ballon d'Or'da yılın en iyi erkek futbolcusu, Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane oldu. Sahadaki performansı ve attığı gollerle öne çıkan yıldız santrfor, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Alexia Putellas, 2026 Ballon d’Or’da kadınlarda yılın futbolcusu seçilerek kariyerinde üçüncü kez Altın Top’un sahibi oldu. (Fotoğraf: AFP)Alexia Putellas, 2026 Ballon d’Or’da kadınlarda yılın futbolcusu seçilerek kariyerinde üçüncü kez Altın Top’un sahibi oldu. (Fotoğraf: AFP)

KADINLARDA BALLON D'OR ALEXIA PUTELLAS'IN

2026 Ballon d'Or organizasyonunda kadınlarda yılın en iyi futbolcusu Alexia Putellas seçildi. İspanyol yıldız, 2021 ve 2022 yıllarının ardından 2026'da da Altın Top'u kazanarak kariyerindeki üçüncü Ballon d'Or zaferini elde etti.

2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla önemli başarılara imza atan Putellas, sezonun ardından İngiltere Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden London City Lionesses'e transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, yeni kulübündeki ilk sezonunda kariyerinin üçüncü Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Ödül töreninde Luis De La Fuente (EPA)Ödül töreninde Luis De La Fuente (EPA)

LUIS DE LA FUENTE YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 yılının erkek millî takımları kategorisinde en iyi teknik direktörü seçildi.

İspanyol çalıştırıcı, millî takım düzeyindeki performansıyla 2026 Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nün sahibi oldu. De la Fuente, elde ettiği bu başarıyla teknik direktörlük kariyerine önemli bir bireysel ödül daha ekledi.

Ödül töreninde Unai Simon (EPA)Ödül töreninde Unai Simon (EPA)

UNAI SIMON SEZONUN EN İYİ KALECİSİ SEÇİLDİ

İspanya Milli Takımı ve Athletic Bilbao'nun başarılı file bekçisi Unai Simon, 2025-2026 sezonunun en iyi kalecisi seçildi. Bu yaz İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kaleci, gösterdiği performansla ödülün sahibi oldu.

Unai Simon, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain (PSG) formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği başarılı performansın ardından ödüle layık görülen Gianluigi Donnarumma'nın yerini aldı.

Ödül töreninde Lamine Yamal (EPA)Ödül töreninde Lamine Yamal (EPA)

LAMINE YAMAL ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ YILIN GENÇ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2026 Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreninde gecenin ilk ödülü, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a verildi. İspanyol futbolcu, 2025-2026 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yamal, bu ödülü üst üste üçüncü kez kazanarak kariyerine yeni bir bireysel başarı daha ekledi.

Sezonun takımı PSG (EPA)Sezonun takımı PSG (EPA)

PARIS SAINT-GERMAIN SEZONUN EN İYİ ERKEK FUTBOL TAKIMI SEÇİLDİ

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), 2026 Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreninde 2025-2026 sezonunun en iyi erkek futbol kulübü seçildi.

Fransız ekibi, sezon boyunca sergilediği performansla bu prestijli ödülün sahibi oldu. PSG, kazandığı ödülle uluslararası futbol arenasındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Önceki Haber
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı!
Ertuğrul Doğan'dan Karadeniz derbisi sonrası Rize mesajı! "İki kardeş şehir"
Sonraki Haber
Ertuğrul Doğan'dan Karadeniz derbisi sonrası Rize mesajı! "İki kardeş şehir"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın