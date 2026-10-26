2026 Ballon d’Or sahibini buldu: Harry Kane kariyerinde bir ilki yaşadı
Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or, 2026 yılında 70. kez sahiplerini buldu. Tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Harry Kane kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanarak adını tarihe yazdırdı.
Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni gerçekleştirildi. France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen ve dünyanın en iyi futbolcularını ödüllendiren organizasyon, bu yıl 70. yıl dönümünü kutladı. Milyonlarca futbolseverin takip ettiği tören, tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.
ZİRVENİN SAHİBİ HARRY KANE TARİHE GEÇTİ
France Football tarafından 70. kez verilen Ballon d'Or'da yılın en iyi erkek futbolcusu, Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane oldu. Sahadaki performansı ve attığı gollerle öne çıkan yıldız santrfor, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
KADINLARDA BALLON D'OR ALEXIA PUTELLAS'IN
2026 Ballon d'Or organizasyonunda kadınlarda yılın en iyi futbolcusu Alexia Putellas seçildi. İspanyol yıldız, 2021 ve 2022 yıllarının ardından 2026'da da Altın Top'u kazanarak kariyerindeki üçüncü Ballon d'Or zaferini elde etti.
2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla önemli başarılara imza atan Putellas, sezonun ardından İngiltere Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden London City Lionesses'e transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, yeni kulübündeki ilk sezonunda kariyerinin üçüncü Ballon d'Or ödülünü kazandı.