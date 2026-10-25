Anadolu Efes'ten 16 sayı farkla galibiyet! Biotekno Körfez Basket'i 93-77 yendi
Giriş Tarihi:
ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 49-32 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, üçüncü periyotta farkın kapanmasına rağmen son çeyrekte etkili olarak galibiyete ulaştı. Anadolu Efes'te Payne 17, Malcolm 16 sayıyla öne çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 5. hafta sonunda 4 galibiyet elde ederken, konuk ekip Biotekno Körfes Basket ise 3. mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Samet Biner
Anadolu Efes: Saric 12, Russell 4, Malcolm 16, Fernando 12, Mutaf 3, Yusta 14, Burak Can Yıldızlı 2, Payne 17, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 4, Karutasu
Biotekno Körfez Basket: Buie 12, Davis 18, Berk Can Akın, Cluff 7, Reese 11, Mert Akay 10, Mitchell 3, Altan Çamoğlu 5, Danusevicius 3, Barna 8
1. periyot: 24-14
Devre: 49-32
3. periyot: 67-62