Anadolu Efes'ten 16 sayı farkla galibiyet! Biotekno Körfez Basket'i 93-77 yendi

ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 49-32 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, üçüncü periyotta farkın kapanmasına rağmen son çeyrekte etkili olarak galibiyete ulaştı. Anadolu Efes'te Payne 17, Malcolm 16 sayıyla öne çıktı.