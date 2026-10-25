MotoGP'de Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! Pilotlar Phillip Island'a böyle veda etti

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Avustralya Grand Prix'si, şiddetli yağış ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. Tıbbi helikopterin uçuşuna engel olan hava koşulları nedeniyle MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışlarının gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. Kararın ardından güvenlik aracı eşliğinde sembolik tur atan pilotlar, gelecek yıl takvimden çıkarılacak Phillip Island Pisti'ne veda etti.