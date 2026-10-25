MotoGP'de Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! Pilotlar Phillip Island'a böyle veda etti
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Avustralya Grand Prix'si, şiddetli yağış ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. Tıbbi helikopterin uçuşuna engel olan hava koşulları nedeniyle MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışlarının gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. Kararın ardından güvenlik aracı eşliğinde sembolik tur atan pilotlar, gelecek yıl takvimden çıkarılacak Phillip Island Pisti'ne veda etti.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun açıklamasında, "Şiddetli hava koşulları ve tıbbi helikopterin operasyonlarını engelleyen düşük görüş mesafesi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışları iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan pilotlar, bu kararın ardından güvenlik aracı arkasında sembolik bir tur attı.
Ana düzlükte durarak taraftarları selamlayan sürücüler, gelecek yıl MotoGP takviminden çıkacak Phillip Island Pisti'ne veda etti.
MotoGP'de sezonun 19. etabı Malezya Grand Prix'si, 1 Kasım'da koşulacak.