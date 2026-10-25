Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek dünya ikincisi oldu! 82 kiloda gümüş madalya kazandı
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Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, gümüş madalya kazandı. Finalde İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani'ye 7-1 mağlup olan Sarıçiçek, dünya ikincisi oldu.
Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğini elde etti.
YÜKSEL SARIÇİÇEK'TEN GÜMÜŞ MADALYA
Şampiyonada 82 kiloda mücadele eden Sarıçiçek, finale yükselerek gümüş madalyayı garantiledi.
FİNALDE İRANLI RAKİBİNE MAĞLUP OLDU
Final müsabakasında İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşılaşan milli güreşçi, rakibine 7-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla Yüksel Sarıçiçek, Dünya Güreş Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.