Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek dünya ikincisi oldu! 82 kiloda gümüş madalya kazandı

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, gümüş madalya kazandı. Finalde İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani'ye 7-1 mağlup olan Sarıçiçek, dünya ikincisi oldu.