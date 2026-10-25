Golü attı, tam 11 takla attı! Amatör futbolcunun sevinci gündem oldu
Ordu 1. Amatör Küme'de Korgan Belediyespor forması giyen Osman Ismak, Dumlupınar Spor karşısında attığı golün ardından yaptığı sevinç gösterisiyle dikkat çekti. Mücadelenin 40. dakikasında serbest vuruştan ağları havalandıran 10 numaralı futbolcu, peş peşe tam 11 takla attı. Ismak'ın sıra dışı gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ordu'da amatör futbolcu Osman Ismak, attığı golün ardından gerçekleştirdiği sıra dışı sevinç gösterisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Korgan Belediyespor forması giyen futbolcunun peş peşe attığı 11 takla, futbolseverlerden çok sayıda beğeni aldı.
SERBEST VURUŞTAN GOLÜ ATTI
Ordu 1. Amatör Küme'de mücadele eden Korgan Belediyespor, sezonun üçüncü karşılaşmasında Fatsa Ek Saha'da Dumlupınar Spor ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 4-1 mağlup eden Korgan Belediyespor'da sezon başında kadroya dahil edilen Osman Ismak, maçın 40. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği golle galibiyete katkı sağladı.
GOLÜN ARDINDAN TAM 11 TAKLA ATTI
Karşılaşmada 10 numaralı formayı giyen Osman Ismak, golün ardından alışılmışın dışında bir sevinç gösterisine imza attı.
Gol sevincini peş peşe taklalar atarak kutlayan amatör futbolcu, tam 11 kez takla attı.