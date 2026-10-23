Bayern Münih'te şok! Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, ikinci takımın antrenmanını izlerken bayılarak hastaneye kaldırıldı. Kulüp, Belçikalı teknik adamın kapsamlı muayeneden geçirileceğini ve tıbbi gözetim altında tutulacağını açıkladı. Antrenman ve maçlarla ilgili görevleri teknik ekip üstlenecek.

Bayern Münih'in teknik direktörlüğünü yapan Vincent Kompany'den sevenlerini üzen bir haber geldi.

RAHATSIZLANARAK YERE YIĞILDI

Fanatik'te yer alan habere göre Belçikalı teknik adam bugün yapılan antrenmanda rahatsızlanarak yere yığıldı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kompany yaşadığı bu rahatsızlık sonrasında apar topar hastaneye kaldırıldı. Bayern Münih geçtiğimiz günlerde yaptğı açıklamada Kompany'nin geçirdiği ağır rahatsızlık nedeniyle basın toplantısı düzenleyemeyeceğini duyurmuştu.

Alman ekibinin ilgili yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vincent Kompany, Cuma günü FC Bayern'in amatör takımının antrenmanı sırasında bayılmasının ardından tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. A takımın teknik direktörü, ikinci takımın antrenmanını izliyordu. Kompany, hastanede kapsamlı bir muayeneye tabi tutulacak ve tıbbi gözetim altında kalacak. Şu an için antrenmanlar ve maçlarla ilgili işler, teknik ekibi tarafından yürütülecek."