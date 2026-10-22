Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Galatasaray ve Arda Güler damgası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 mağlup ederken millî futbolcu Arda Güler'in gol attığı mücadelede Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi. Avrupa futbolunun zirvesindeki organizasyonda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bütün skorları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında üçüncü hafta geride kaldı.
Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmasında ise milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı mücadelede İspanya ekibi Real Madrid, sahasında Almanya temsilcisi Leipzig'i 4-1 yendi.
TOPLU SONUÇLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
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Lille (Fransa) 2-4 Galatasaray
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Como (İtalya) 4-1 Manchester United (İngiltere)
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Bayern Münih (Almanya) 2-2 Arsenal (İngiltere)
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Real Madrid (İspanya) 4-1 Leipzig (Almanya)
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Inter (İtalya) 1-0 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
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Sporting (Portekiz) 2-3 LASK (Avusturya)
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Aston Villa (İngiltere) 3-1 Viking (Norveç)
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Club Brugge (Belçika) 3-0 Lens (Fransa)
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Real Betis (İspanya) 1-0 Feyenoord (Hollanda)