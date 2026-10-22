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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Galatasaray ve Arda Güler damgası

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Galatasaray ve Arda Güler damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 mağlup ederken millî futbolcu Arda Güler'in gol attığı mücadelede Real Madrid, Leipzig'i 4-1 yendi. Avrupa futbolunun zirvesindeki organizasyonda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bütün skorları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında üçüncü hafta geride kaldı.

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmasında ise milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı mücadelede İspanya ekibi Real Madrid, sahasında Almanya temsilcisi Leipzig'i 4-1 yendi.

Inter-Shakhtar Donetsk maçı (EPA)Inter-Shakhtar Donetsk maçı (EPA)

TOPLU SONUÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

  • Lille (Fransa) 2-4 Galatasaray

  • Como (İtalya) 4-1 Manchester United (İngiltere)

  • Bayern Münih (Almanya) 2-2 Arsenal (İngiltere)

  • Real Madrid (İspanya) 4-1 Leipzig (Almanya)

  • Inter (İtalya) 1-0 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

  • Sporting (Portekiz) 2-3 LASK (Avusturya)

  • Aston Villa (İngiltere) 3-1 Viking (Norveç)

  • Club Brugge (Belçika) 3-0 Lens (Fransa)

  • Real Betis (İspanya) 1-0 Feyenoord (Hollanda)

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