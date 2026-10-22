Arda Turan'dan El Clasico öncesi Arda Güler açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe detayı
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski takımı Barcelona'yı destekleyeceğini belirten Turan, milli futbolcu Arda Güler hakkındaki sözlerinde Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden örnek verdi.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, İspanya LaLiga'da Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Arda Güler ile ilişkisine değinen Turan, dev karşılaşmada hangi takımı destekleyeceğini de açıkladı.
ARDA TURAN EL CLASICO'DA TARAFINI SEÇTİ
Shakhtar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından TNT Sports'a konuşan Arda Turan, 25 Ekim Pazar günü oynanacak Real Madrid-Barcelona mücadelesini değerlendirdi.
Eski takımı Barcelona'ya duyduğu sevgiyi dile getiren Turan, "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." dedi.
GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖRNEĞİ
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkındaki düşünceleri de sorulan Turan, iki isim arasındaki yakınlığa dikkat çekti.
Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetini örnek gösteren Arda Turan, "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım." ifadelerini kullandı.
"BARÇA BENİM KALBİMDE"
Barcelona'nın kariyerindeki önemine de değinen Arda Turan, Katalan ekibine duyduğu bağlılığı şu sözlerle anlattı:
"Barça benim kalbimde. Barça bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye, başka bir felsefe. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var."
GÖZLER REAL MADRID-BARCELONA MAÇINDA
İspanya futbolunun iki dev kulübü Real Madrid ile Barcelona, 25 Ekim Pazar günü El Clasico'da karşı karşıya gelecek.