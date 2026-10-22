Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski takımı Barcelona'yı destekleyeceğini belirten Turan, milli futbolcu Arda Güler hakkındaki sözlerinde Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden örnek verdi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, İspanya LaLiga'da Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Arda Güler ile ilişkisine değinen Turan, dev karşılaşmada hangi takımı destekleyeceğini de açıkladı.

Arda Turan (A Haber Foto Arşiv) ARDA TURAN EL CLASICO'DA TARAFINI SEÇTİ Shakhtar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından TNT Sports'a konuşan Arda Turan, 25 Ekim Pazar günü oynanacak Real Madrid-Barcelona mücadelesini değerlendirdi. Eski takımı Barcelona'ya duyduğu sevgiyi dile getiren Turan, "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." dedi. GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖRNEĞİ Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkındaki düşünceleri de sorulan Turan, iki isim arasındaki yakınlığa dikkat çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetini örnek gösteren Arda Turan, "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım." ifadelerini kullandı.