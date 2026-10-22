UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederken millî futbolcu Arda Güler attığı golle galibiyete katkı sağladı. Son 3 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen genç yıldız, bu sezon çıktığı 11 maçta 3 gol ve 5 asiste ulaşarak toplam 8 gole doğrudan etki etti. Barcelona derbisi öncesi Arda Güler'in yükselen grafiği dikkat çekti.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen millî futbolcu Arda Güler, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında RB Leipzig karşısında da gol sevinci yaşayan genç yıldız, takımının 4-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Arda Güler'in son üç maçtaki gol katkısı ve sezon genelindeki istatistikleri öne çıktı.

RB Leipzig maçında Arda Güler (AA) REAL MADRID'DEN LEIPZIG'E 4 GOL! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Almanya temsilcisi RB Leipzig'i ağırladı. İspanyol ekibi, ilk yarıyı Bernardo Silva'nın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında sahneye çıkan Arda Güler, takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye yükseltti. İşte Türk yıldızın kaydettiği gol... Arda Güler! Mbappe'nin çevirdiği topta farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ #UCL https://t.co/IphGsFbeDF — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026 Real Madrid'in diğer golleri Mbappe ve Yan Diomande'den gelirken RB Leipzig'in tek golünü Gomis kaydetti. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Real Madrid, puanını 9'a çıkardı. RB Leipzig ise 3 puanda kaldı.

RB Leipzig maçında Arda Güler (AA) ARDA GÜLER SON 3 MAÇTA 4 GOLE KATKI SAĞLADI Real Madrid'in Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Arda Güler'in yükselen performansı dikkat çekti. Millî futbolcu, son bir haftada Roma, Sevilla ve RB Leipzig karşısında gösterdiği performansla takımının hücum organizasyonlarında etkili oldu. Arda Güler, söz konusu üç karşılaşmada 2 gol ve 2 asist kaydederek toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.