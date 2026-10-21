Soruşturmada rüşvet, yolsuzluk ve maç manipülasyonu iddiaları üzerinde durulurken Liolios'un yanı sıra hakemler ve federasyon yetkilileri de operasyonun hedefinde yer aldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre spor savcısı Apostolis Grammenos tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios'un da bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Vangelis Liolios (A Haber Foto Arşiv)

50 KARŞILAŞMA MERCEK ALTINDA

Sportando'nun haberine göre yaklaşık üç ay süren soruşturmanın 2016 ile 2026 yılları arasında oynanan yaklaşık 50 basketbol karşılaşmasını kapsadığı öne sürüldü.

İncelemelerin Yunanistan Basketbol Ligi'nin yanı sıra alt ligler, gençler kategorisi ve bazı uluslararası karşılaşmalara kadar uzandığı belirtildi.

HAKEMİN EVİNDE 820 BİN AVRO BULUNDUĞU İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin basına yansıyan bilgilerde, şüpheliler arasında yer alan bir hakemin Katerini'deki yazlık evinde 820 bin avro nakit para bulunduğu öne sürüldü.

Yetkililerin söz konusu paranın kaynağına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yunan basınında yer alan bilgilere göre federasyon başkanı Vangelis Liolios'un yanı sıra hakem Vasiliki Tsaroucha, eski hakemler Petros Papapetrou ve Anastasios Piloidis ile hakemlik danışmanı Elias Koromilas soruşturmada adı geçen isimler arasında bulunuyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı ve eski basketbolcu Giorgos Mavraganis'in ise arandığı bildirildi.