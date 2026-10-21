Vincenzo Montella'dan Adana Demirspor'a büyük jest! 330 bin avroluk alacağını sildi
Adana Demirspor Kulübü tesislerinde düzenlenen toplantıda, Vincenzo Montella'nın kulüpten olan 330 bin avroluk alacağından vazgeçmesine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ile Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, bu kararından dolayı Montella'ya teşekkürlerini iletti.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulüpten 330 bin avroluk alacağından vazgeçen eski teknik direktörleri Vincenzo Montella'ya teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'ya teşekkür ederek, "Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı. Adana da ona yapmıştı. Burası sayesinde yolu millî takıma düştü. Adana Montella'dan, Montella Adana'dan kazandı. Montella, son dakikada Adana'ya böyle zor zamanlarında çok büyük bir jest yaptı. Montella'ya çok teşekkür ederiz." dedi.
9 DOSYA KAPANDI
Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Vincenzo Montella'nın alacağından vazgeçmesinin önemli olduğunu belirterek, "Montella hoca bunu FIFA'ya dosya olarak açtırıp eksi puan yememize ve ceza almamıza sebep olabilirdi. Bu, büyük bir yük olarak önümüzden kalkmış oldu. Biz yönetim olarak 3 milyon 500 bin avro borcu, yaklaşık 347 bin avroya kapattık. Toplamda 9 dosyayı kapatmış olduk. Bunu sadece 10 ayda taraftar olarak yaptık. Bundan sonrasını birliktelikle, başkanlarımız ve şehrin önde gelenleri, iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde daha güzel bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.