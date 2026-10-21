Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'ya teşekkür ederek, "Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı. Adana da ona yapmıştı. Burası sayesinde yolu millî takıma düştü. Adana Montella'dan, Montella Adana'dan kazandı. Montella, son dakikada Adana'ya böyle zor zamanlarında çok büyük bir jest yaptı. Montella'ya çok teşekkür ederiz." dedi.

Vincenzo Montella (AA)

9 DOSYA KAPANDI

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Vincenzo Montella'nın alacağından vazgeçmesinin önemli olduğunu belirterek, "Montella hoca bunu FIFA'ya dosya olarak açtırıp eksi puan yememize ve ceza almamıza sebep olabilirdi. Bu, büyük bir yük olarak önümüzden kalkmış oldu. Biz yönetim olarak 3 milyon 500 bin avro borcu, yaklaşık 347 bin avroya kapattık. Toplamda 9 dosyayı kapatmış olduk. Bunu sadece 10 ayda taraftar olarak yaptık. Bundan sonrasını birliktelikle, başkanlarımız ve şehrin önde gelenleri, iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde daha güzel bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.