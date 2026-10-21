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PSG'den Barcelona'ya 4 gollü darbe! Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçlık yenilmezlik serisi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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PSG'den Barcelona'ya 4 gollü darbe! Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçlık yenilmezlik serisi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek İspanyol ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Devler Ligi'nde üst üste 13 maçtır kaybetmeyen Fransız temsilcisi, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 14 gol kaydetti. Son iki sezonun şampiyonu PSG, aldığı galibiyetle puanını 9'a yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında ağırladığı Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Son iki sezonun şampiyonu olan Fransız ekibi, bu sonuçla İspanyol temsilcisinin 11 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan PSG, bu sezon ilk 3 maçta attığı 14 golle dikkat çekti.

PSG-Barcelona maçı (AFP)PSG-Barcelona maçı (AFP)

PSG, BARCELONA'YA 4 GOLLE GEÇİT VERMEDİ

Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadelede PSG, Barcelona karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 81. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 55. dakikada Xavi Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçını da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Barcelona ise 6 puanda kaldı.

PSG-Barcelona maçı (AFP)PSG-Barcelona maçı (AFP)

BARCELONA'NIN 11 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Sezona oynadığı 11 karşılaşmayı kayıpsız geçerek başlayan Barcelona, PSG deplasmanında ilk mağlubiyetini yaşadı.

İspanyol temsilcisi, iki kez skorda dengeyi yakalamasına rağmen karşılaşmanın son bölümünde kalesinde gördüğü gollere engel olamadı.

PSG ise güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle Avrupa'daki başarılı performansını sürdürdü.

PSG-Barcelona maçı (AFP)PSG-Barcelona maçı (AFP)

PSG, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Barcelona galibiyetiyle birlikte turnuvadaki yenilmezlik serisini 13 maça taşıdı.

Fransız ekibi, söz konusu süreçte Liverpool, Bayern Münih, Chelsea, Monaco, Slovan Bratislava ve Manchester City gibi rakipler karşısında önemli sonuçlar elde etti.

Arsenal ile oynanan finalde normal süre ve uzatmalar 1-1 tamamlanırken PSG, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı.

Barcelona karşısındaki 4-2'lik galibiyet ise Fransız temsilcisinin yenilmezlik serisine yeni bir halka ekledi.

PSG-Barcelona maçı (AFP)PSG-Barcelona maçı (AFP)

3 MAÇTA 14 GOL!

PSG, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne etkili bir başlangıç yaptı.

İlk maçında Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup eden Fransız ekibi, ikinci karşılaşmada Manchester City'yi 4-2 yendi.

Üçüncü haftada Barcelona'yı da 4-2 mağlup eden PSG, böylece ilk 3 maçta 14 gole ulaştı.

Fransız temsilcisi, maç başına 4,67 gol ortalaması yakalarken üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

PSG-Barcelona maçı (AFP)PSG-Barcelona maçı (AFP)

SON İKİ SEZONUN ŞAMPİYONU SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonu zirvede tamamlayan PSG, yeni sezonda da yoluna kayıpsız devam ediyor.

Barcelona karşısında alınan galibiyetle 9 puana ulaşan Fransız ekibi, lig aşamasındaki liderliğini sürdürdü.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, hücum performansı ve yenilmezlik serisiyle Avrupa futbolunun öne çıkan takımlarından biri olmayı sürdürüyor.

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