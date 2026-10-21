UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında ağırladığı Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Son iki sezonun şampiyonu olan Fransız ekibi, bu sonuçla İspanyol temsilcisinin 11 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan PSG, bu sezon ilk 3 maçta attığı 14 golle dikkat çekti.