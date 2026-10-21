PSG'den Barcelona'ya 4 gollü darbe! Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçlık yenilmezlik serisi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek İspanyol ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Devler Ligi'nde üst üste 13 maçtır kaybetmeyen Fransız temsilcisi, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 14 gol kaydetti. Son iki sezonun şampiyonu PSG, aldığı galibiyetle puanını 9'a yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında ağırladığı Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Son iki sezonun şampiyonu olan Fransız ekibi, bu sonuçla İspanyol temsilcisinin 11 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan PSG, bu sezon ilk 3 maçta attığı 14 golle dikkat çekti.
PSG, BARCELONA'YA 4 GOLLE GEÇİT VERMEDİ
Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadelede PSG, Barcelona karşısında etkili bir performans ortaya koydu.
Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 81. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 55. dakikada Xavi Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.
Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçını da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Barcelona ise 6 puanda kaldı.
BARCELONA'NIN 11 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Sezona oynadığı 11 karşılaşmayı kayıpsız geçerek başlayan Barcelona, PSG deplasmanında ilk mağlubiyetini yaşadı.
İspanyol temsilcisi, iki kez skorda dengeyi yakalamasına rağmen karşılaşmanın son bölümünde kalesinde gördüğü gollere engel olamadı.
PSG ise güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle Avrupa'daki başarılı performansını sürdürdü.