TFF'den 10 kulüp hakkında disiplin kararı! Dört büyükler de PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübü çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı listede Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak da bulunuyor. İşte kulüplerin disipline sevk edilme gerekçeleri...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Göztepe çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.
Ayrıca, Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle kurula sevk edildi.