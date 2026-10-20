TFF'den 10 kulüp hakkında disiplin kararı! Dört büyükler de PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübü çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı listede Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak da bulunuyor. İşte kulüplerin disipline sevk edilme gerekçeleri...