Millilerde Sergen Yalçın dönemi! 48. teknik direktör olarak tarihe geçti
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Ay-yıldızlı ekibin 48. teknik direktörü olan Yalçın, 5 yıl aradan sonra milli takımın başına geçen ilk Türk çalıştırıcı oldu. İşte 53 yaşındaki teknik adamın kariyeri ve başarıları...
A Milli Futbol Takımı tarihinin 48. teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Ay-yıldızlı ekipte 5 yıl sonra yeniden Türk bir teknik adam görev yapacak.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulu toplantısının ardından Yalçın ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
AY-YILDIZLILARIN 48. HOCASI
Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı tarihinin 48. teknik direktörü oldu. Millilerin 103 yıllık tarihinde ilk olarak Ali Sami Yen görev yaparken, Yalçın'dan önce son olarak Vincenzo Montella takımın başında bulundu.
Sergen Yalçın, aynı zamanda milli takımın 27. Türk teknik direktörü olarak görev yapacak. Daha önce 21 yabancı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı. A Milli Takım'da 4'er İtalyan ve Macar, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Alman ve Rumen, 1'er Hollandalı, İskoç ve İrlandalı teknik direktör görev yaptı.
5 YIL SONRA TÜRK TEKNİK ADAM
A Milli Futbol Takımı'nı 5 yıl aradan sonra yeniden Türk bir teknik direktör çalıştıracak. Millilerde son olarak 2021 yılında Şenol Güneş görev yaptı. Güneş'in ardından geçen 5 yıllık süreçte ay-yıldızlı ekip, Stefan Kuntz ve Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞ İLE 2 KUPA ZAFERİ
53 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Beşiktaş, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Sivasspor'da görev yaptı.
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazandı.
Teknik direktörlük kariyerinde 286 müsabakada takımının başında yer alan Yalçın, 124 galibiyet, 72 beraberlik ve 90 mağlubiyet aldı.
FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE MİLLİ TAKIM KARNESİ
Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerinde A Milli Futbol Takımı'nın formasını 37 kez giydi. 1996 ve 2000 Avrupa Şampiyonalarında da mücadele eden Yalçın, milli formayla çıktığı 37 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
İlk kez 31 Ağustos 1994 tarihinde Kuzey Makedonya karşılaşmasında milli formayı giyen Sergen Yalçın, son olarak 11 Ekim 2003'te oynanan İngiltere maçında görev aldı.