A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulu toplantısının ardından Yalçın ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı tarihinin 48. teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Ay-yıldızlı ekipte 5 yıl sonra yeniden Türk bir teknik adam görev yapacak.

TFF, Milli Takım için Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı (A Haber Foto Arşiv)

AY-YILDIZLILARIN 48. HOCASI

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı tarihinin 48. teknik direktörü oldu. Millilerin 103 yıllık tarihinde ilk olarak Ali Sami Yen görev yaparken, Yalçın'dan önce son olarak Vincenzo Montella takımın başında bulundu.

Sergen Yalçın, aynı zamanda milli takımın 27. Türk teknik direktörü olarak görev yapacak. Daha önce 21 yabancı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı. A Milli Takım'da 4'er İtalyan ve Macar, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Alman ve Rumen, 1'er Hollandalı, İskoç ve İrlandalı teknik direktör görev yaptı.

5 YIL SONRA TÜRK TEKNİK ADAM

A Milli Futbol Takımı'nı 5 yıl aradan sonra yeniden Türk bir teknik direktör çalıştıracak. Millilerde son olarak 2021 yılında Şenol Güneş görev yaptı. Güneş'in ardından geçen 5 yıllık süreçte ay-yıldızlı ekip, Stefan Kuntz ve Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıktı.