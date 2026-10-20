Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinin takviminde değişikliğe gitti. TFF Yönetim Kurulu toplantısında, daha önce 13 Ocak'ta tamamlanması planlanan ihale sürecinin öne çekilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin yeni bir karar aldı. Daha önce 13 Ocak'ta tamamlanacağı açıklanan ihale sürecinin öne çekildiği duyuruldu. TFF, yayın ihalesinin 30 Kasım'da sonuçlandırılacağını bildirdi.

TFF'DEN YAYIN İHALESİ KARARI Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki konuları ele aldı. Toplantıda, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin süreç de değerlendirildi.