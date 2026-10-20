Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili karar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın tarihinin değiştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından dev mücadelenin daha önce açıklanan takvimde oynanmasına karar verdi.

HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda derbinin takvimini değerlendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda karşılaşmanın tarihinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.