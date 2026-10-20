Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! TFF'den beklenen karar geldi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda karşılaşmanın takvimini değerlendirdi. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili karar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın tarihinin değiştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından dev mücadelenin daha önce açıklanan takvimde oynanmasına karar verdi.
HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda derbinin takvimini değerlendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda karşılaşmanın tarihinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alınan karara göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Böylece derbinin ertelenmesi veya tarihinin değiştirilmesine ilişkin gündem sona erdi.