Galatasaray yönetimi, Lille deplasmanı öncesinde takım kafilesi ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA GÜVENLİK BAŞVURUSU

Fransa'daki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetimi, Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, hem takım kafilesinin hem de karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA'ya başvuruda bulundu.

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lille karşılaşması için erteleme isteğinde bulundu.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle Paris Saint-Germain ile Barcelona ve Lille ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelelerin ertelenmesi ihtimali gündeme geldi.

Karşılaşmaların geleceğine ilişkin merak edilen soruya Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yanıt verdi.

Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ertelenmeyeceğini duyuran Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Böylece Fransa'da yaşanan olaylara rağmen Paris Saint-Germain-Barcelona ve Lille-Galatasaray karşılaşmalarının planlandığı şekilde oynanacağı belirtildi.

LILLE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in açıklamasının ardından ülkede sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Yaşanan olaylar nedeniyle Lille kentinde 19 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.00'den 20 Ekim Salı günü TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Böylece Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının oynanmasına ilişkin karar değişmezken Lille'de güvenlik tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.