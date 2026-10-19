Galatasaray'ın erteleme talebine UEFA'dan ret! İşte maçın oynanacağı yerle ilgili karar
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Lille maçı öncesinde harekete geçti. Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'ya başvurmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim maçın ertelenme talebinde bulunmuştu. A Spor'un aktardığı bilgiye göre Galatasaray'ın UEFA'ya yaptığı maçın ertelenmesi başvurusu kabul edilmedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba günü TSİ 19.45'te Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa'da yaşanan olayların ardından kritik karşılaşma öncesinde harekete geçti.
GALATASARAY'DAN UEFA'YA GÜVENLİK BAŞVURUSU
Fransa'daki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetimi, Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, hem takım kafilesinin hem de karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA'ya başvuruda bulundu.
Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lille karşılaşması için erteleme isteğinde bulundu.MAÇ ERTELENME KONUSUNA DAİR
Yaşanan gelişmeler nedeniyle Paris Saint-Germain ile Barcelona ve Lille ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelelerin ertelenmesi ihtimali gündeme geldi.
Karşılaşmaların geleceğine ilişkin merak edilen soruya Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yanıt verdi.
Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ertelenmeyeceğini duyuran Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Böylece Fransa'da yaşanan olaylara rağmen Paris Saint-Germain-Barcelona ve Lille-Galatasaray karşılaşmalarının planlandığı şekilde oynanacağı belirtildi.
LILLE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in açıklamasının ardından ülkede sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
Yaşanan olaylar nedeniyle Lille kentinde 19 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.00'den 20 Ekim Salı günü TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Böylece Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının oynanmasına ilişkin karar değişmezken Lille'de güvenlik tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.
UEFA'DAN GALATASARAY'IN ERTELEME TALEBİNE RET!
A Spor2un haberine göre Galatasaray'ın karşılaşmanın ertelenmesi için UEFA'ya yaptığı başvurudan olumsuz yanıt geldi.
Sarı-kırmızılıların talebini kabul etmeyen UEFA'nın, mücadelenin daha önce belirlenen tarihte ve seyircili olarak oynanmasını istediği belirtildi.
Avrupa futbolunun yönetim organının mevcut kararında herhangi bir değişikliğe gitmesinin beklenmediği ifade edildi.