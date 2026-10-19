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Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Portekiz Futbol Federasyonu cezayı kesti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Portekiz Futbol Federasyonu cezayı kesti

Danimarka ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşayan 41 yaşındaki yıldız futbolcu, kamptan ayrıldı. Portekiz Futbol Federasyonu, milli takım kampını izinsiz terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verdi.

Portekiz Futbol Federasyonu, izinsiz milli takım kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verdi.

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Portekiz Futbol Federasyonu cezayı kesti - 1

Federasyon, deplasmanda Danimarka ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçından bir gün önce kamptan ayrılan 41 yaşındaki futbolcunun cezasını açıkladı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşayan ve kampı terk eden Ronaldo'ya yöneltilen suçlamayı yönetmeliğinin 160. maddesi uyarınca haklı bulan federasyon disiplin kurulu, yıldız futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Uluslar Ligi'nde 27 Eylül'deki Norveç maçında süre alamayan Ronaldo, teknik direktör Jesus'u verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı. Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak Danimarka ve Galler maçlarında kadroda olması bekleniyor. Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanmıştı.

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