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Eczacıbaşı-VakıfBank maçında inanılmaz geri dönüş! İlk 2 seti kaybetti, maçı kazandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AA
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Eczacıbaşı-VakıfBank maçında inanılmaz geri dönüş! İlk 2 seti kaybetti, maçı kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. İlk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, üst üste kazandıkları üç setle mücadeleyi lehine çevirdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 133 dakika sürdü.

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u deplasmanda 3-2 yendi.

Bu sonuçla Vakıfbank, ligde 4'te 4 ile kayıpsız ilerlerken Eczacıbaşı bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Eczacıbaşı Peron-Vakıfbank maçı (AA)Eczacıbaşı Peron-Vakıfbank maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Seçkin Yener, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Selin Adalı, Elif Şahin, Dudova, Yaprak Erkek, Rettke, Ishikawa)

VakıfBank: Cazaute, Berka Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Eylül Yatgın, Ivanovic, Deniz Uyanık, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Jegdic, Aylin Sarıoğlu Acar)

Setler: 25-14, 25-18, 18-25, 22-25, 9-15

Süre: 133 dakika (26, 28, 27, 33, 19)

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