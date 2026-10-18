Eczacıbaşı-VakıfBank maçında inanılmaz geri dönüş! İlk 2 seti kaybetti, maçı kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. İlk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, üst üste kazandıkları üç setle mücadeleyi lehine çevirdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 133 dakika sürdü.