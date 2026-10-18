A Milli Futbol Takımı ile yollarını ayırmasının ardından kariyerine nerede devam edeceği merak edilen Vincenzo Montella, bu kez İtalya'daki teknik direktör arayışlarıyla gündeme geldi. Serie A ekiplerinden Napoli'de alınan başarısız sonuçlar, teknik direktör değişikliği ihtimalini ortaya çıkarırken Montella'nın adı da kulüple anılmaya başladı.