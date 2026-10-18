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Montella'nın yeni adresi Napoli mi? İtalya'dan gelen iddia gündem oldu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Montella'nın yeni adresi Napoli mi? İtalya'dan gelen iddia gündem oldu!

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Sezona istediği gibi başlayamayan Napoli'de teknik direktör Massimiliano Allegri'nin koltuğu tartışılırken İtalyan çalıştırıcının da olası adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.

A Milli Futbol Takımı ile yollarını ayırmasının ardından kariyerine nerede devam edeceği merak edilen Vincenzo Montella, bu kez İtalya'daki teknik direktör arayışlarıyla gündeme geldi. Serie A ekiplerinden Napoli'de alınan başarısız sonuçlar, teknik direktör değişikliği ihtimalini ortaya çıkarırken Montella'nın adı da kulüple anılmaya başladı.

Massimiliano Allegri (AFP)Massimiliano Allegri (AFP)

NAPOLI'DE ALLEGRI'NİN KOLTUĞU SALLANIYOR

İtalya Serie A'da beklentilerin gerisinde kalan Napoli, sezonun ilk 7 haftasında 10 puan toplayabildi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki karşılaşmadan da puansız ayrılan İtalyan temsilcisinde teknik direktör Massimiliano Allegri'nin geleceği tartışma konusu oldu.

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Napoli yönetiminin teknik direktörlük konusunda yeni bir değerlendirmeye gidebileceği öne sürüldü.

Massimiliano Allegri (AFP)Massimiliano Allegri (AFP)

İKİ KRİTİK MAÇ ALLEGRI'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEBİLİR

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Napoli yönetimi, Allegri hakkında karar vermeden önce takımın önündeki iki önemli karşılaşmanın sonucunu bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanacak mücadele ve Serie A'daki Roma karşılaşmasının, deneyimli teknik adamın geleceği açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.

Bu müsabakalarda da olumsuz sonuçların alınması halinde Napoli'nin teknik direktör değişikliğine gidebileceği ileri sürüldü.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

MONTELLA'NIN ADI NAPOLI İLE ANILIYOR

Napoli'deki belirsizlik sürerken teknik direktörlük görevi için gündeme gelen isimler arasında Vincenzo Montella'nın da bulunduğu iddia edildi.

İtalyan basınına dayandırılan haberlerde, A Milli Futbol Takımı'ndaki görev süresi sona eren Montella'nın, olası bir teknik direktör değişikliği durumunda değerlendirilebilecek adaylardan biri olduğu belirtildi.

Napoli'nin alternatifleri arasında Igor Tudor ve Thiago Motta'nın isimlerinin de geçtiği aktarıldı.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

MİLLİ TAKIM SONRASI YENİ BİR SAYFA MI?

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim 2026'da aldığı kararla Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son vermişti.

Eylül 2023'te ay-yıldızlı ekibin başına geçen İtalyan teknik adam, görev yaptığı dönemde Türkiye'yi EURO 2024'te çeyrek finale taşımış ve 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısında pay sahibi olmuştu.

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